'역대급 실적' 뒤 커진 DX·DS 온도차…삼성전자 노노 '냉기류'

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 1분기 영업이익 57조2000억원의 사상 최대 실적을 기록했다.
- 반도체 부문이 전사 영업이익의 94%를 차지하며 실적을 견인한 반면 모바일·가전 부문은 칩플레이션으로 수익성이 악화됐다.
- 사업 격차로 인해 반도체 부문 노조의 성과급 확대 요구와 완제품 부문의 구조조정 압박이 충돌하며 노노 갈등이 심화되고 있다.
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칩플레이션에 사업 격차 확대…성과급 갈등↑
'역대급 실적' 뒤 엇갈린 DX·DS온도
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 1분기 영업이익 57조2000억원의 사상 최대 실적을 기록했지만, 사업부문 간 격차가 확대되면서 사내 갈등이 심화되는 양상이다. 반도체 사업 호황이 전체 실적을 끌어올린 반면, 모바일·가전 등 완제품 사업은 비용 부담이 커지며 수익성이 둔화됐고, 이를 둘러싼 보상 문제까지 겹치며 '노노 갈등'에 대한 우려가 커지고 있다.
삼성전자는 30일 1분기 매출 133조8734억원, 영업이익 57조2328억원의을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 69%, 756% 증가한 역대 최대 실적이다.
◆ DS '초호황'…영업익 53.7조, 전사 94%
실적의 대부분은 반도체가 견인했다. 디바이스솔루션(DS)부문은 매출 81조7000억원, 영업이익 53조7000억원을 기록하며 전사 영업이익의 약 94%를 차지했다.
고대역폭메모리(HBM), 서버용 D램, 고성능 SSD 등 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 수요 증가와 메모리 가격 상승이 맞물린 결과다. 삼성전자는 컨퍼런스콜에서 "HBM과 서버 D램 중심으로 수요가 급증했지만 공급 확대 여력이 제한되면서 수요 대비 공급 부족이 심화됐다"고 설명했다.
실제로 D램 가격은 전분기 대비 90% 초반, 낸드는 80% 후반 상승했다. 서버용 판매 확대도 이어지며 D램 출하량은 당초 계획 수준을 달성했고, 낸드는 이를 웃돌았다.
HBM 수요는 공급을 압도하는 상황이다. 삼성전자는 "올해 HBM4 생산능력은 사실상 모두 소진된 상태"라며 "일부 고객사와는 장기공급계약(LTA)도 체결했다"고 밝혔다. 특히 HBM4는 3분기부터 전체 HBM 매출의 절반을 넘어설 것으로 전망되며, 2027년 수요까지 선제적으로 접수되는 등 장기 수요도 빠르게 확대되고 있다.
◆ DX '수익성 둔화'…칩플레이션 직격탄
반면 디바이스경험(DX)부문은 매출 52조7000억원으로 전년 동기 대비 2% 증가했지만, 영업이익은 3조원으로 약 36% 감소했다.
특히 모바일경험(MX) 부문은 영업이익 2조8000억원으로 전년 동기(4조3000억원) 대비 약 35% 줄었다. 매출은 증가했지만 메모리 가격 상승으로 원가 부담이 커지며 수익성이 악화된 것이다.
이는 이른바 '칩플레이션' 영향이 본격화된 결과다. 반도체 가격 급등이 DS에는 이익 확대 요인으로 작용했지만, 동일한 반도체를 구매해야 하는 DX에는 비용 부담으로 직결되며 사업 구조 간 괴리를 키웠다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈는 초기 판매 호조를 보였지만, 비용 상승을 상쇄하기에는 역부족이었다는 평가가 나온다.
◆ 사업 격차가 '노노 갈등'으로
문제는 이러한 실적 격차가 사내 갈등으로 이어질 수 있다는 점이다. DS부문을 중심으로 한 노조는 성과급 확대를 요구하며 총파업을 예고한 반면, DX부문은 수익성 둔화 속 비용 절감과 구조조정 압박이 커지는 상황이다.
실제 삼성전자 노조는 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하고, 기존 성과급 상한제 폐지를 요구하며 5월 총파업을 예고했다. 노조 구성원의 상당수가 DS부문 소속인 점을 고려하면 반도체 실적을 기반으로 한 보상 요구가 확대되는 구조다.
반면 DX부문은 향후 실적 둔화 가능성이 제기되면서 비용 절감과 조직 효율화가 병행되고 있다. 일부 사업부를 중심으로 인력 재배치와 구조 개편 논의도 진행 중인 것으로 알려졌다.
한쪽에서는 '역대급 실적'을 바탕으로 보상 확대를 요구하는 반면, 다른 한쪽에서는 수익성 방어를 위한 긴축이 진행되는 구조가 형성되면서 사내 온도차가 갈등으로 확산되는 모습이다.
◆ 관건은 '균형'…격차 확대 시 리스크
업계에서는 반도체 중심의 실적 구조가 당분간 지속될 것으로 보고 있다. AI 수요 확대와 공급 제약이 맞물리면서 메모리 가격 상승세가 이어질 가능성이 높기 때문이다.
다만 이 같은 구조가 장기화될 경우 사업부 간 격차 확대가 조직 리스크로 이어질 수 있다는 우려도 나온다. 특히 보상 체계가 실적 구조와 괴리를 보일 경우 노사 갈등은 물론 노노 갈등까지 심화될 수 있다는 지적이다.
삼성전자는 "파업이 발생하더라도 전담 조직과 대응 체계를 통해 적법한 범위 내에서 생산 차질이 발생하지 않도록 최대한 대응할 계획"이라며 "노사 현안에 대해서는 관련 절차에 따라 성실히 대응하고 있으며, 노동조합과의 대화를 우선으로 원만한 해결을 추진할 것"이라고 했다.
kji01@newspim.com