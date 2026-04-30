"과도한 요구" 대통령 우려에도...삼성 노조, 정부에 항의서한 '대립각'

AI 핵심 요약beta
- 정부가 과도한 노조 요구에 우려를 표명한 가운데 삼성그룹 초기업 노조가 30일 항의서한을 발송하며 대립각을 세웠다.
- 삼성 노조는 김정관 산업부 장관의 발언을 편향적 개입이라 반발하며 정부의 중립 의무 저버림을 주장했다.
- 초기업 노조는 과반 노조 지위를 확보한 후 21일 총파업 개시를 예고하며 투쟁 수위를 높이고 있다.
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김정관 장관 "성과 특정 집단 몫 아냐"…경쟁력 확보 강조
삼성 노조 "편향 개입" 반발…정부와 대립각 세우나
과반 노조 지위 확보…교섭 주도권 확보하며 영향력 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 정부가 잇따라 과도한 노조 요구에 우려를 표명한 가운데, 삼성그룹 노동조합이 정부에 항의서한을 발송하며 대립각을 세우고 있다. 삼성그룹 초기업 노조는 지난 27일 김정관 산업통상자원부 장관의 발언을 문제 삼아 "편향적 개입"이라며 반발하고 있다.
◆이 대통령 "나만 살자는 방식 안돼"
이재명 대통령은 30일 청와대 여민관에서 열린 31차 수석보좌관회의에서 "일부 조직 노동자의 과도한 요구는 다른 노동자들에게 피해를 줄 수 있다"며 "나만 살자는 방식이 아니라 함께 살아야 한다"고 강조했다.
노동계 전반의 연대와 책임을 주문한 발언이지만, 업계에서는 삼성전자 노조의 성과급 요구와 파업 국면을 겨냥한 메시지로 해석하고 있다. 이어 인공지능(AI) 시대 산업 경쟁력을 언급하며 노사 간 협력 필요성도 함께 강조했다.
앞서 김정관 산업부 장관 역시 반도체 산업을 둘러싼 노사 갈등에 대해 "성과는 특정 집단만의 몫이 아니다"라며 투자와 미래 경쟁력 확보의 중요성을 강조했다. 반도체 산업의 성과가 협력사와 투자자, 사회 전체가 함께 만든 결과인 만큼 단기 이익 배분보다 장기적 경쟁력 확보가 우선이라는 취지다. 또한 노사 모두 사안의 중요성을 인식하고 성숙한 판단을 내려야 한다고 언급했다.
◆삼성 노조 "정부 편향 개입" 반발
이에 대해 삼성그룹 초기업 노조는 30일 항의서한을 통해 김 장관 발언이 노사관계에 대한 편향적 개입이라고 반발했다. 초기업 노조는 "노조에만 '현명한 판단'을 요구하며 책임을 노동자에게 전가했다"며 "정부가 지켜야 할 중립 의무를 저버린 것"이라고 주장했다.
노조는 특히 반도체 노동자를 '산업을 저해하는 존재'로 몰아가는 여론 형성을 문제 삼으며 정부의 이중잣대를 지적했다. 반도체 산업 경쟁력의 핵심은 현장 엔지니어임에도 불구하고, 노동 가치가 제대로 인정받지 못하고 있다는 주장이다. 이와 함께 삼성전자 내부 소통 부족과 처우 문제를 갈등의 배경으로 꼽았다.
글로벌 인재 확보 경쟁이 심화되는 상황에서 노조는 처우 개선이 곧 국가 경쟁력이라고 강조했다. 해외 기업들이 파격적인 조건으로 인재 확보에 나서는 가운데, 정부 역시 '기술 주도권'뿐 아니라 '인재 주도권' 확보에 정책 역량을 투입해야 한다는 입장이다.
◆과반 노조 지위 확보…총파업 예고에 업계 긴장 고조
초기업 노조는 이날 고용노동부로부터 '근로자 과반수 노동조합' 지위를 인정받았다. 과반 노조는 공식적으로 사용자와의 대표교섭권을 확보해 단체협약 체결을 주도할 수 있어 임금·근로조건 협상에서 영향력을 확대할 수 있다.
노조는 내달 다음 달 총파업 수순에 돌입할 방침이다. 내달 21일을 파업 개시일로 예고하고 있으며, 당일 이재용 삼성전자 회장 자택 앞 집회를 통해 향후 투쟁 계획을 발표할 예정이다. 앞서 평택캠퍼스 인근에서 대규모 결의대회를 여는 등 투쟁 수위를 단계적으로 끌어올리고 있다. 반도체 업계는 실제 파업이 현실화될 경우 생산 차질과 공급망 영향이 불가피할 것으로 보고 있다.
syu@newspim.com