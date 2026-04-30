모나용평 주요주주, 장기 투자 성향 전문투자자 대상 블록딜 추진

AI 핵심 요약beta
- 에이치제이 디오션리조트가 30일 모나용평 주식 200만 주 장외 블록딜을 추진했다.
- 이 거래는 자금 확보와 현금 흐름 개선을 목적으로 하며 주당 3080원에 61억6000만원 규모다.
- 장기 투자자 유입으로 주주 기반 안정화와 시장 신뢰 형성을 기대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사계절 프리미엄 리조트 모나용평의 주요주주인 에이치제이 디오션리조트㈜가 보유 중인 모나용평 주식 200만 주에 대해 장외 블록딜을 추진한다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 거래는 에이치제이 디오션리조트의 보유지분 매각을 통한 자금 확보와 현금 흐름 개선을 목적으로 추진된다. 매도 예정 수량은 디오션리조트가 보유한 모나용평 보통주 200만 주로, 이는 모나용평 발행주식 총수의 약 4.16%에 해당한다. 예정 처분단가는 주당 3080원, 거래 예정 금액은 약 61억6000만원이다.
특히 거래는 국내 장기 투자 성향의 전문투자자를 대상으로 한 장외 블록딜 방식으로 검토되고 있다. 모나용평은 이번 거래가 단기적인 장내 매각에 따른 시장 부담을 줄이는 동시에, 중장기 관점의 투자자 유입을 통해 주주 기반을 안정화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
또한 거래 가격은 거래 실행 전 주가 및 시장 상황, 할인율 등을 종합적으로 고려해 협의 가격으로 결정될 예정이다. 이번 건은 내부자거래 사전공시 제도에 따라 관련 절차를 거쳐 진행될 예정이며, 거래기간 및 세부 조건은 공시된 거래계획에 따른다.
모나용평 관계자는 "이번 거래는 주요주주의 재무구조 개선을 위한 보유지분 매각 추진 건으로, 모나용평의 영업활동이나 사업 운영에는 직접적인 변동이 없다"며 "장기 투자 성향의 전문투자자 유입을 통해 주주 기반 안정화와 기업가치에 대한 시장 신뢰 형성에도 긍정적인 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
한편 모나용평은 발왕산을 중심으로 스키, 골프, 관광케이블카, 웰니스, 레저 콘텐츠를 운영하는 국내 대표 사계절 프리미엄 리조트다. 최근에는 글로벌 스포츠 이벤트 유치와 사계절 콘텐츠 확대를 통해 겨울 중심의 리조트 이미지를 넘어 연중 운영 가능한 종합 레저 플랫폼으로 경쟁력을 강화하고 있다.
nylee54@newspim.com