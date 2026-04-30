[컨콜] 삼성전자 "중동 리스크 영향 제한적…생산·전력 이상 無"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 30일 중동 리스크로 생산 차질 없다고 밝혔다.
- 반도체 라인 정상 가동하며 가스 재고 확보하고 거래선 다변화했다.
- 유가 상승 물류비 부담 최소화하며 전력 공급 안정화 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자는 중동 지정학 리스크와 관련해 생산 차질이나 전력 공급 문제는 발생하지 않고 있다고 밝혔다.
삼성전자는 30일 컨퍼런스콜에서 "현재 반도체 생산 라인은 정상 가동 중이며, 중동전쟁 이후에도 전력망 등 운영 이슈는 없다"고 말했다. 이어 "일부 지역에서 가스를 수입하고 있으나 안전 재고를 확보하고 있고, 물류 상황에 맞춰 대응 중"이라며 "미국, 일본 등으로 거래선을 다변화해 리스크는 제한적"이라고 설명했다.
또 "유가 상승에 따른 물류비 부담이 확대되고 있는 상황"이라며 "글로벌 재고를 면밀히 관리하고 공급망 운영을 최적화해 비용 영향을 최소화하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "해상·항공 운송 대체와 물류업체와의 중장기 협력을 통해 대응하고 있으며, 상황 악화에 대비한 다양한 시나리오도 준비 중"이라고 덧붙였다.
전력과 관련해서는 "유틸리티 비용 변동을 지속 모니터링하고 있으며 정부와 협력해 안정적인 전력 공급 체계를 유지할 계획"이라고 했다.
kji01@newspim.com