5월 봄 나들이 '안전주의보'…교통·놀이시설 사고 주의

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 30일 5월 나들이객 증가에 따른 안전사고 예방을 당부했다.
- 지난해 5월 교통사고는 1만7605건으로 연중 최다였으며 식중독 위험도 높다.
- 교통·축제장·놀이공원에서 안전띠 착용, 비상통로 확인, 기구 제한 준수 등이 필수다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 30일 가정의 달 5월을 앞두고 나들이객 증가에 따른 각종 안전사고 예방을 위해 교통·행사장·놀이시설 이용 시 각별한 주의를 당부했다고 밝혔다.
문화체육관광부 '2024 국민여행조사'에 따르면 5월은 관광여행 경험률이 49.1%로 연중 가장 높은 시기로, 자연 관광지와 축제, 놀이시설 방문이 집중되는 시기다.
특히 지난해 5월에는 한 달 동안 1만7605건의 교통사고가 발생해 2만5467명의 인명피해가 발생하는 등 연중 피해 규모가 가장 컸다. 기온 상승으로 식중독 발생 위험도 높아지는 시기여서 위생 관리 역시 중요하다.
행정안전부는 안전한 나들이를 위해 분야별 예방 수칙 준수를 강조했다.
먼저 교통안전과 관련해 차량 탑승 시 전 좌석 안전띠 착용과 어린이 카시트 사용을 기본으로, 행사장 주변 혼잡 구간에서는 보행과 승·하차 시 주변을 충분히 살펴야 한다고 안내했다.
축제장과 공연장에서는 입장 전 비상통로를 확인하고, 안전요원의 안내에 따라 질서를 지켜 이동해야 한다. 특히 많은 인파가 몰리는 장소에서는 어린이와 노약자가 보호자와 함께 움직이는 것이 중요하다.
놀이공원에서는 기구별 키·연령 제한을 반드시 준수하고, 탑승 중에는 안전장치를 해제하거나 돌발 행동을 하지 않도록 주의해야 한다. 대기 중에도 안전선을 넘지 않는 등 기본 수칙을 지켜야 한다.
이와 함께 식중독 예방을 위해 음식물은 아이스박스 등에 보관하고, 섭취 후 구토·복통·설사 등의 증상이 나타날 경우 즉시 의료기관을 방문해야 한다고 강조했다.
하종목 예방정책국장은 "가정의 달을 맞아 가족과 함께하는 봄 나들이를 계획한다면, 안전 수칙을 미리 숙지하는 등 언제 어디서나 안전을 최우선으로 챙겨 주시기 바란다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com