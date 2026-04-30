SK증권, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 30일 ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득했다.
- 위험성 평가와 임직원 참여로 안전관리 체계를 국제 기준에 맞게 강화했다.
- 윤리·준법과 연계해 통합 경영체계를 완성하고 ESG 경영을 지속한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권이 국제 안전보건경영시스템 인증을 획득했다.
30일 SK증권은 지난 27일 국제표준화기구(ISO) 인증기관인 한국경영인증원(KMR)으로부터 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 취득했다고 밝혔다.
ISO 45001은 사업장의 위험요인을 체계적으로 관리하고 산업재해를 예방하기 위한 국제 표준으로, 안전보건 정책 수립부터 실행·점검·개선에 이르는 전반적인 관리체계를 평가한다.
SK증권은 이번 인증을 통해 ▲위험성 평가 및 예방 중심의 안전관리 체계 구축 ▲임직원 참여 기반의 안전문화 정착 ▲비상 대응 및 사고 예방 프로세스 고도화 등 안전보건 전반의 관리 수준을 국제 기준에 맞게 강화했다.
본사 및 지점 운영 환경에 대한 정기 점검과 개선 활동을 통해 사무공간 내 잠재 위험요인을 선제적으로 관리하고, 전사 임직원 대상 안전보건 교육 체계를 정비한 점이 높은 평가를 받았다.
SK증권은 지난해 ISO 37001(부패방지) 및 ISO 37301(규범준수) 인증을 획득한 바 있으며, 이번 ISO 45001 인증으로 윤리·준법·안전보건을 아우르는 통합 경영체계를 갖추게 됐다.
정준호 SK증권 대표이사는 "이번 인증 취득은 임직원의 안전과 건강을 최우선 가치로 삼고 지속적으로 관리체계를 고도화해 온 결과"라며 "ESG 경영의 일환으로 안전보건 관리 수준을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com