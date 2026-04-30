하나금융그룹, 벤처·창업·지역상권 '통합 금융 지원체계' 나선다

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 30일 벤처스타트업 활성화를 위한 민관 업무협약을 체결했다.
- 벤처투자 활성화와 유니콘 육성 등 5대 분야 실행에 나선다.
- 4000억원 모펀드 조성과 소상공인 지원으로 풀패키지 체계를 구축한다.
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함영주"기업으 시작과 성장, 도약 전 과정 든든한 동반자 될 것"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 정부의 생산적 금융 대전환 기조에 발맞춰 벤처·스타트업 생테계 활성화 및 지역 성장 동력 발굴을 위한 민관 협력에 나선다고 30일 밝혔다.
하나금융그룹은 이날 서울 강남구 소재 팁스타운에서 중소벤처기업부, 금융위원회, 한국벤처투자, 기술보증기금, 창업진흥원, 소상공인시장진흥공단, 신용보증기금, 한국성장금융 및 주요 금융지주와 함께 '생산적 금융 대전환, 벤처투자 활성화, 모두의 창업 프로젝트를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
하나금융그룹은 이번 협약을 계기로 ▲벤처투자 활성화 ▲차세대 유니콘 육성 ▲정책·민간 연계 펀드 조성 ▲'모두의 창업' 지원 ▲소상공인 지원 등 5대 분야를 중심으로 본격적인 실행에 나설 계획이다.
함영주 하나금융그룹 회장은 이날 협약식에서 "이번 협약은 하나금융그룹이 보유한 투자·보증·육성 역량을 벤처·스타트업과 지역상권 현장에 직접 연결하는 실질적인 출발점"이라며 "정부 및 유관기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 기업의 시작과 성장, 그리고 도약이라는 전 과정에 든든한 동반자가 되어 지역경제 활성화 및 경제성장에 이바지해 나가겠다"고 밝혔다.
하나금융그룹은 이번 협약을 통해 투자, 융자, 보증, 컨설팅을 유기적으로 결합한 '풀 패키지형 금융지원 체계'를 구축하고, 단순 자금 공급을 넘어 기업 성장 전 주기를 지원하는 구조로 전환해 나갈 방침이다.
먼저, 올해 1000억원 결성을 시작으로 4년간 1000억원씩 단계적으로 출자하는 총 4000억원 규모의 '제2호 민간 벤처모펀드'를 조성해 벤처 생태계 조성에 나서며, 차세대 유니콘 기업 육성을 위한 체계고 구축한다. 그룹 전 관계사가 참여하는 협의체를 통해 기업 성장 단계별 맞춤형 투자·금융 지원 체계를 마련한다.
또한, 정책·민간 연계 펀드 조성도 병행한다. 그룹 관계사 하나벤처스와 하나증권은 민간모펀드와 연계하여 'LP 성장펀드'에 총 150억원을 출자하고, 하나은행은 '지역성장펀드'에 100억원을 출자해 지역 벤처투자 생태계 조성을 지원할 계획이다.
이 밖에도 '모두의 창업' 프로젝트에 대한 지원도 적극 추진한다. 기술보증기금과 협력해 40억원 규모의 특별출연을 통해 협약보증 상품을 신설하고, 보증료 우대 등 실질적인 금융 지원을 제공한다. 또한 그룹 내 벤처 심사역이 오디션 평가위원으로 참여하고, 금융 멘토링과 디지털 채널을 활용한 홍보 지원을 통해 창업 생태계 저변을 넓힐 예정이다.
아울러, 지역상권 활성화를 위한 지원도 강화한다. 지역신용보증재단과의 협력을 통해 지역 소상공인 대상 보증부 대출을 확대하고, 소상공인을 위한 맞춤형 교육과 금융 컨설팅을 제공한다. 소상공인 컨설팅 센터인 '하나더소호라운지'를 기존 4개에서 12개로 확대(서울 4개, 지방 8개)해 현장 밀착형 지원을 한층 강화할 계획이다.
dedanhi@newspim.com