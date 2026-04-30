신한금융희망재단, '신한스퀘어브릿지 인천' 스타트업 발대식 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한금융희망재단이 29일 인천에서 오픈이노베이션 11기와 소셜 3기 발대식을 열었다.
- 오픈이노베이션 11기 16개사는 대기업과 협업하며 멘토링과 투자 유치를 받는다.
- 소셜 3기 10개사는 베트남 진출을 위한 PoC와 멘토링 지원을 받는다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 신한금융희망재단은 지난 29일 '신한스퀘어브릿지 인천'에서 오픈이노베이션 11기 및 소셜 오픈이노베이션 3기 선발 기업 발대식을 개최했다고 30일 밝혔다.
이번 발대식에는 오픈이노베이션 11기 16개사와 소셜 오픈이노베이션 3기 10개사 등 선발 기업들이 참석했다.
오픈이노베이션 11기에 선발된 기업은 ▲기아 ▲CJ ENM ▲GS리테일 등 대기업 및 중견기업과 협업하며 ▲전문가 멘토링 ▲전용펀드 투자 유치 연계 ▲사업화 지원금 등의 사업 고도화를 위한 다양한 지원을 받는다.
소셜 오픈이노베이션 3기에 선발된 기업들은 참여기업과의 협업을 통해 ▲PoC(기술·사업 검증) ▲맞춤형 멘토링 ▲데모데이 기반 투자 유치 기회 등 국내 스타트업의 베트남 진출을 위한 지원을 받는다.
신한금융희망재단 관계자는 "신한스퀘어브릿지 인천은 스타트업의 육성부터 협업 연계, 투자 확대뿐만 아니라 글로벌 진출 지원까지 지원하고 있다"며 "생산적 금융을 기반으로 혁신 기업의 성장을 돕고, 스타트업 성장이 사회 발전으로 이어지는 창업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com