KB국민은행, 효성에프엠에스와 '소상공인 포용금융 실천' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 30일 효성에프엠에스와 소상공인 포용금융 업무협약을 체결했다.
- 소상공인 금융부담 완화와 통합 비즈니스 솔루션을 구축한다.
- 수납·결제 관리 효율화와 임베디드 뱅킹 서비스를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 효성에프엠에스와 '소상공인 포용금융 실천을 위한 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 소상공인 및 중소·영세사업자를 대상으로 금융부담을 완화하고 포용금융을 실천하기 위해 마련됐다. 양사는 단순 협력 관계를 넘어 수납·사업·결제·자금관리서비스를 아우르는 통합형 비즈니스 솔루션 및 임베디드 금융 모델을 구축할 계획이다.
효성에프엠에스의 편리한 수납(자동이체) 및 결제 관리 기능이 KB국민은행의 자금관리 서비스와 결합함으로써 기존 고객들이 겪었던 수납 관리의 번거로움을 개선하고 미수금 관리 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
이외에도 효성에프엠에스 CMS 상품인 '효성CMS+'에 KB국민은행 임베디드 뱅킹을 결합해 별도의 앱 이동 없이 편리하게 사업자계좌를 신규 개설하는 등 다양한 금융 서비스 이용도 가능하게 할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com