하정우, '손털기 논란' 해명 "수백명과 악수 처음해 손 저려…네거티브 정치"

AI 핵심 요약beta
- 하정우 더불어민주당 후보가 30일 손털기 논란을 해명했다.
- 수백 명 악수 후 손이 저려 무의식적으로 털었다고 밝혔다.
- 야당 박민식·한동훈이 선민의식·실망스러운 행동이라 비판했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보(전 청와대 AI미래기획수석)가 시민들과 악수하는 과정에서 불거진 손털기 논란에 대해 직접 해명하고 나섰다.
하 후보는 30일 부산시의회 기자간담회에서 "하루에 수백명, 1000명 가까이 되는 분들과 처음 악수하다 보니 마지막에는 손이 저려 무의식적으로 손을 터는 동작을 한 것 같다"고 밝혔다.
하 후보는 "물론 오해 하실 수는 있다고 생각을 하고 유감스럽게 생각을 하지만, '이런 의도를 가졌다'라고 공격을 하는 걸 보니 현실 정치의 네거티브라는 게 이렇구나라는 생각이 든다"고 말했다.
하 후보는 전날인 29일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 일일이 악수를 한 뒤 손을 비비거나 터는 듯한 모습이 카메라에 잡히면서 논란이 일었다.
하 후보와 경쟁하고 있는 야당인 국민의힘 박민식 전 국가보훈부 장관과 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표는 맹공을 퍼부었다.
박 전 장관은 "평생 지역을 일궈온 주민을 자신과는 결코 섞일 수 없는 '다른 부류'로 대하는 그 뿌리 깊은 선민의식과 오만함이 무의식중에 터져 나온 것"이라며 강도 높은 공세를 폈다.
한 전 대표는 "실망스러운 행동"이라며 "민주당 현직 부대변인이 방송에서 '하정우 손 털기는 대세에 지장 없다'고 말한 것은 '북구 시민을 무시해도 대세에 지장 없다'는 것인가"라고 강하게 비판했다.
jeongwon1026@newspim.com