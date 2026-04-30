대신증권, 미국달러 선물 ETN 2종 상장

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 30일 미국달러 선물지수 ETN 2종을 상장했다.
- 레버리지와 인버스2X 상품으로 달러 선물 일간 수익률 2배와 -2배를 추종한다.
- 중동 불확실성으로 변동성 커진 점을 배경으로 양방향 투자 선택지를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권이 미국달러 선물지수를 기초자산으로 한 상장지수증권(ETN) 2종을 30일 신규 상장했다.
두 상품은 '대신 레버리지 미국달러 선물 ETN'과 '대신 인버스 2X 미국달러 선물 ETN'으로, 미국달러 선물지수 일간 수익률의 2배와 -2배를 각각 추종한다. 한국거래소 정규장(오전 9시~오후 3시30분) 체결 가격을 반영해 산출되며 만기는 2년, 제비용은 연 0.4%다.
대신증권은 최근 중동 정세 불확실성으로 글로벌 외환시장 변동성이 커지면서 관련 투자수단 수요가 높아진 점을 출시 배경으로 꼽았다. 달러 상승·하락 양방향에 투자할 수 있는 상품을 동시에 선보여 투자 선택지를 넓혔다.
박정환 대신증권 Trading부문장은 "중동 정세 불확실성과 더불어 미 통화정책과 관련한 정치적 변수 등도 달러 변동성 확대에 기여하고 있다"며 "이번 레버리지·인버스 ETN으로 투자자가 시장 상황에 맞는 투자 전략을 구사하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
ETN 상품 관련 문의는 대신증권 홈페이지 및 금융지원센터에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com