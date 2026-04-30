포스코홀딩스, 1Q 영업익 7100억 24%↑...'어닝 서프라이즈'

AI 핵심 요약beta
- 포스코홀딩스는 30일 1분기 매출 17조8760억원, 영업이익 7070억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 매출 2.5%, 영업이익 24.3%, 순이익 57.9% 각각 증가했다.
- 리튬 사업 적자 축소와 이차전지소재 부문 흑자 전환이 실적 개선을 주도했다.
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포스코, 철강부문 원료비 상승으로 이익 감소
포스코퓨처엠·포스코이앤씨 흑자 전환
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코홀딩스는 30일 1분기 연결기준 매출 17조8760억원, 영업이익 7070억원, 순이익 5430억원의 실적을 기록했다고 발표했다. 전년 동기 대비 매출은 2.5%, 영업이익은 24.3% 각각 증가했다. 당기순이익은 전년 동기보다 57.9% 늘었다.
포스코홀딩스는 1분기 미국과 이란의 전쟁에 따른 에너지 공급망과 금융시장의 불확실성이 가중되는 환경 속에서도 포스코아르헨티나가 상업생산을 본격 가동함에 따라 리튬 사업부문의 적자가 대폭 축소되며 전년 동기 대비 매출과 이익이 모두 증가했다.
철강부문에서는 포스코가 판매량 증가에도 환율 상승에 따른 원료비 부담에 따라 이익이 감소했다. 다만 해외 철강법인의 판매 확대 및 원가절감으로 철강부문 전체 이익은 증가했다.
이차전지소재부문에서는 포스코퓨처엠이 양극재 신규 시장 판매 확대 및 고부가 제품판매 증가에 힘입어 흑자 전환했으며 포스코아르헨티나, 포스코필바라리튬솔루션은 생산량 증가와 리튬 시세 상승에 힘입어 적자폭이 감소했다.
포스코아르헨티나는 생산량과 판매가격의 지속 상승으로 3월에 최초로 월단위 흑자를 기록했으며 실적 개선세 지속으로 2분기에 첫 분기 흑자가 예상된다. 포스코HY클린메탈은 최대 가동 지속 유지 및 원가절감 등으로 첫 분기 영업흑자를 기록했다.
인프라부문에서는 포스코인터내셔널이 가스, 에너지 등 사업 전반의 고른 판매 호조로 견조한 이익을 유지했으며 포스코이앤씨는 일회성 비용 해소 등으로 흑자 전환했다.
포스코홀딩스는 이날 2026년부터 2028년까지 적용되는 중기 주주환원정책을 발표했다. 포스코홀딩스는 지난 3년간 투자 진행 후 잔여 재원을 기반으로 한 잉여현금흐름 기준의 배당 정책을 시행해 왔으나, 향후 철강, 에너지소재 등 집중적인 미래 성장 투자를 고려하여 올해부터 조정 지배지분순이익 기준의 성과연동형 주주환원정책을 도입한다.
포스코홀딩스는 주주환원율 35~40%를 제시했으며, 영업실적과 무관하거나 일회성으로 발생하는 평가손익은 조정해 배당 안정성을 확보할 예정이다. 포스코홀딩스는 미래 성장을 위한 지속적인 투자와 안정적 배당 및 신규 자사주 매입·소각을 병행하여 성장과 주주환원의 균형을 통해 주주가치의 지속적 성장을 추구할 계획이다.
이밖에도 포스코홀딩스는 장인화 회장이 신년사에서 강조한 철강부문 완결형 현지화 전략과 탈탄소 전환을 위한 투자 성과에 대해 설명했다.
포스코홀딩스는 4월 20일 인도 1위 철강사 JSW스틸과 합작투자계약(JVA)을 체결함으로써 완결형 현지화 전략에서 가시적 성과를 거뒀으며 성장시장인 인도에 조강 600만톤 규모의 일관 생산체제를 갖춰 안정적인 수익 기반을 확보할 예정이다.
또한 국내에서는 올해 3월 국토부의 포항 국가산업단지 계획변경 승인에 따라 수소환원제철(HyREX) 부지 조성이 가능해졌으며 올해 6월 중 연산 250만톤 규모의 광양 신규 전기로를 가동하는 등, 글로벌 시장에서 창출한 수익을 기반으로 국내 탈탄소 전환 투자를 하는 선순환 구조와 중장기 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.
y2kid@newspim.com