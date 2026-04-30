미래에셋박현주재단, 글로벌 문화체험단 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋박현주재단이 30일 중국 심천 글로벌 문화체험단 27·28회차 참가자를 모집했다.
- 아동복지시설 초등 5학년~중3 학생이 다음 달 18일 오후 4시까지 온라인 신청한다.
- 27회차는 8월 3~7일, 28회차는 8월 10~14일에 기업 탐방과 문화 체험을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋박현주재단이 오는 8월 중국 심천에서 열리는 '미래에셋 글로벌 문화체험단' 27·28회차 참가자를 모집한다고 30일 밝혔다.
지원 대상은 아동복지시설을 이용하는 초등학교 5학년부터 중학교 3학년까지의 학생이다. 참가 희망 학생은 다음 달 18일 오후 4시까지 온라인 신청서와 사전 과제를 제출하면 된다.
27회차는 올해 8월 3일부터 7일까지, 28회차는 오는 8월 10일부터 14일까지 각각 5일간 진행된다. 참가자들은 현지 주요 기업 탐방, 문화 체험, 팀 프로젝트 등을 통해 미래 산업과 혁신 기술을 접할 예정이다.
미래에셋 글로벌 문화체험단은 2007년 시작된 사회공헌 프로그램으로, 아동·청소년이 해외 견학과 문화 체험을 통해 글로벌 역량을 키울 수 있도록 지원한다. 이번 캠프는 '아시아의 실리콘밸리'로 불리는 중국 심천에서 열린다.
신청 방법 및 모집 요강은 미래에셋박현주재단 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com