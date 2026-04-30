문정환 원주시의원 "메가데이터센터, 1.4조 효과 검증·사업자 능력 평가 필요"

AI 핵심 요약beta
- 문정환 의원이 30일 원주시의회에서 메가데이터센터 사업의 투명성을 촉구했다.
- 1조4000억 원 투자 규모의 구체적 근거 부족과 사업자 검증 미흡을 지적했다.
- 부지 반경 1km 내 1만5000명 주민과의 소통 부족과 환경영향 검증 필요성을 강조했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제265회 원주시의회 임시회 제2차 본회의에서 문정환 의원이 '원주 메가데이터센터' 건립 사업을 놓고 행정 절차의 적정성과 경제효과 산출 근거, 사업자 검증과 주민 소통 문제를 전방위적으로 점검해야 한다고 촉구했다.
문 의원은 5분 자유발언을 통해 "데이터센터 건립 자체를 반대하는 것이 아니라 기대효과는 현실화하고 소통은 투명화해야 한다는 점을 말씀드리고자 한다"고 30일 밝혔다.
문 의원은 먼저 "원강수 시장이 메가데이터로부터 1조4000억 원의 투자를 이끌었다고 강조하고 있지만, 사업자도 시도 이 금액의 구체적인 근거를 제시하지 못하고 있다"며 "사업이 본격화되는 현시점에서 당시 제시된 청사진이 실제 실현 가능한지 냉정하고 객관적인 검토가 필요하다"고 지적했다.
원주시는 단구동 산112-1 일원 9만5000여㎡ 부지에 120MW급까지 확장 가능한 대규모 데이터센터와 도시첨단산업단지를 조성하는 사업으로 총 1조4000억 원 규모의 투자가 이뤄질 것이라고 밝힌 바 있다.
문 의원은 사업 추진 과정의 투명성 문제도 짚었다. 그는 "경남 김해시에서는 데이터센터 부지 용도 변경 이후 아파트 건립이 추진되며 특혜 논란이 일었고, 우리 시도 고속터미널 부지 매각·용도 변경 과정에서 시민 불신을 키운 바 있다"며 "과정이 투명하지 않으면 시민들은 이를 특혜 의혹으로 볼 수밖에 없다"고 말했다.
이어 문 의원은 "데이터센터의 안정적 운영을 위해 실질적인 수요처 확보가 필수지만 사업자는 최종 사용자와의 일반적인 계약 현황조차 공개하지 않고 있고, 시는 영업비밀을 이유로 답변을 유보하고 있다"며 "어느 기업이 어떤 목적으로 사용하는지, 사업자가 직접 운영한다면 어떤 종류의 데이터를 관리하는지 그 대강이라도 밝혀 불필요한 오해를 줄여야 한다"고 요구했다.
주민 소통과 설명 방식의 한계도 지적했다. 문 의원은 "사업 부지 반경 1km 이내에 1만5000여 명의 시민이 거주하는데, 시가 개최했다는 합동 설명회 참여 인원은 전체 영향권 주민의 1%에도 미치지 못한다"며 "고양·용인 등 다른 지역에서는 소음·전자파와 같은 주거환경 악화를 우려해 데이터센터 건립을 둘러싼 주민 반발이 이어지고 있다"고 설명했다.
또 "미국에서도 초대형 데이터센터에 대해 전력망 부담, 전기요금 인상, 환경 영향 등을 먼저 검증하려는 움직임이 있다"며 "시민이 납득할 수 있도록 사업 추진 사항을 널리 공유하고 주민들과 적극적으로 소통해야 한다"고 강조했다.
아울러 문 의원은 사업자의 사업수행능력 검증 필요성도 강하게 제기했다. 그는 "사업자가 데이터센터 건립·운영 경험이 전무한 만큼 국토교통부 '산업입지 개발에 대한 통합지침'에 따라 재원조달계획서 등을 면밀히 검토해 사업수행능력을 철저히 확인했어야 한다"며 "그런데도 시가 제출한 자료는 시효가 지난, 구속력 없는 금융참여 의향서뿐"이라고 지적했다.
이어 "원주시는 어떤 근거로 사업자의 사업수행능력이 있다고 판단했는지 밝혀야 하고 시가 마땅히 이행해야 할 직무를 회피하고 있는 것은 아닌지 되돌아봐야 한다"며 행정의 자기점검을 주문했다.
다만 문 의원은 "데이터센터 건립 자체를 반대하는 것이 아니며 원주시가 이 시설을 통해 AI 기반 의료·헬스케어 시티 구현에 앞장서길 누구보다 바란다"며 "이러한 우려가 저만의 기우이길 간절히 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com