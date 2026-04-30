에누리 가격비교, 모바일 홈메인 전면 개편... '검색 중심, 개인화 강화'

AI 핵심 요약beta
- 커넥트웨이브가 30일 에누리 가격비교 홈메인을 개편했다.
- 빠르고 정확한 상품 탐색 강화를 위해 심플화와 개인화 추천을 도입했다.
- 목적형·탐색형 고객별 최적화와 UI 축소로 탐색 효율을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 이커머스 전문기업인 커넥트웨이브는 자사가 운영하는 가격비교 서비스 '에누리 가격비교'의 홈메인 개편을 진행했다고 30일 밝혔다. 이번 개편은 '빠르고 정확한 상품 탐색'이라는 플랫폼 본연의 강점을 강화하는데 초점을 맞췄다.
에누리는 모바일 커머스 환경에서 소비자의 정보 탐색 방식이 빠르게 변화함에 따라 기존의 복잡한 콘텐츠 나열 구조가 오히려 탐색 효율을 저해한다는 점에 주목했다. 이에 ▲가장 쉽고(Simplicity) ▲빠르고(Speed) ▲혜택에 집중하는(Focus)을 핵심 방향으로 설정하고 사용자가 원하는 상품에 보다 빠르게 도달할 수 있도록 모바일 홈메인을 전면 재구성했다고 회사 측은 설명했다.
이번 개편은 단순 사용자 인터페이스(UI) 정리를 넘어 이용자 유형에 따른 최적화된 경험 제공에 중점을 뒀다. 목적형 구매 고객에게는 검색 중심의 간결한 동선을 제공하고, 탐색형 고객에게는 개인화 알고리즘 기반 맞춤 추천 피드를 통해 새로운 상품 발견 경험을 강화했다.
주요 개편 내용으로는 ▲상단 공통메뉴(GNB) 영역 축소를 통한 홈 UI 심플화 ▲검색창 중심 구조 개편으로 상품 탐색 단계 최소화 ▲개인화 알고리즘 기반 사용자 맞춤 추천 피드 도입 ▲사용성 중심의 하단 탭바 재배치 ▲'구독'에서 '관심'으로 서비스 명칭 변경 및 하트 아이콘 적용 ▲채널별 역할 최적화 등이 있다.
특히 모바일 앱(APP)은 개인화 추천 피드를 전면 배치해 사용자 리텐션을 강화했으며 모바일 웹(MW)은 인벤토리를 슬림화하고 웹에서 앱으로의 자연스러운 전환을 유도하는 구조로 설계됐다.
에누리닷컴 관계자는 "이번 개편은 가격비교 플랫폼으로서의 핵심 가치를 모바일 환경에 가장 직관적으로 구현한 결과물이다"라며, "불필요한 요소를 제거하고 개인화 추천을 강화해 사용자가 더 빠르고 편리하게 원하는 상품을 탐색할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나갈 것이다"라고 말했다.
ssup825@newspim.com