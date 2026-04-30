재경부, 유가보조금 6월까지 연장…중동전쟁 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 30일 비상경제본부 회의를 주재해 민생 안정 대책을 논의했다.
- 유가연동보조금을 6월까지 2개월 연장하고 내수 활성화 방안을 추진한다.
- 외국인력 정책 정비와 연휴 소비 지원도 병행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소비·관광 활성화 병행 추진
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동전쟁 장기화로 소비심리 둔화와 공급망 불안이 이어지는 가운데 정부가 유가 지원과 내수 활성화 대책을 동시에 추진한다. 유가연동보조금을 연장하고 외국인력 정책 정비에도 속도를 낼 방침이다.
재정경제부는 30일 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 정부서울청사에서 '비상경제본부 회의 겸 경제·대외경제관계장관회의'를 주재하고, 민생 안정과 구조개혁 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 구 부총리는 "3월 전산업생산이 전월 대비 0.3% 증가하며 회복 흐름을 보였지만, 중동전쟁 협상 장기화로 경제 부담이 누적되고 있다"며 "세계경제는 태풍이 잠시 소강상태에 있다"고 언급했다.
그러면서 "정부는 긴장감을 갖고 민생경제를 더욱 단단히 챙길 것"이라며 "이번주 고유가 피해지원금 지급에 이어, 한시 상향해 지급 중인 유가연동보조금도 6월까지 연장하겠다"고 말했다.
이에 따라 현재 버스·택시·화물차 등에 지급 중인 유가연동보조금이 2개월 연장된다. 현재 경유는 리터당 1700원 초과분의 70%, 압축천연가스(CNG)는 1330원 초과분의 50%를 지원하고 있다.
최근 발표한 '친환경 녹색 소비·관광 활성화 방안'과 '청년뉴딜 추진방안'도 속도감 있게 추진한다. 상황 개선 시를 대비한 추가 대응계획도 선제적으로 마련할 방침이다.
이날 회의에서는 중동전쟁 대응 상황과 함께 노동 현안, 외국인력 정책도 논의됐다. 정부는 공공부문이 노사관계에서 모범 사용자 역할을 수행하고, 경제사회노동위원회를 통해 인공지능 전환(AX)과 청년 일자리 등 주요 의제 논의를 본격화할 계획이다.
외국인력 정책은 선발부터 근로조건 보호, 이직까지 전 과정을 아우르는 통합 지원체계를 구축한다. 노동시장 수급과의 정합성을 고려해 고용허가제 운영 기준도 재검토하고, 관련 로드맵을 6월 중 발표할 예정이다.
연휴 기간 소비 활성화를 위한 지원도 병행한다. 철도·항공·버스 운행을 확대하고, 국립박물관과 미술관 등을 무료로 개방한다. 근로자 반값 휴가도 4만5000명에게 추가로 지원할 계획이다.
rang@newspim.com