토스증권, 양자컴퓨팅 GPU 협력 구조 분석

AI 핵심 요약beta
- 토스증권 리서치센터가 30일 엔비디아 GTC 2026 발표를 분석한 리포트를 발행했다.
- 양자컴퓨팅은 GPU 기반 HPC와 결합된 형태로 NVQLink와 CUDA-Q를 통해 구현된다.
- GPU는 양자컴퓨터의 전처리와 오류 정정을 담당하며 장기적으로 역할이 확대된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토스증권 리서치센터가 30일 엔비디아의 GPU 기술 컨퍼런스(GTC) 2026에서 발표된 차세대 컴퓨팅 기술을 분석한 리포트를 발행했다고 밝혔다.
리포트는 양자컴퓨팅이 독립적인 시스템이 아니라 GPU 기반 고성능컴퓨팅(HPC)과 결합된 형태로 구현되고 있다고 분석했다. 엔비디아는 NVQLink와 CUDA-Q를 통해 양자컴퓨팅을 데이터센터 인프라 위에서 작동하는 구조로 확장하고 있다.
차세대 컴퓨팅 구조에서 GPU와 양자컴퓨터는 대체 관계가 아닌 협력 관계다. GPU는 전처리, 후처리, 제어, 오류 정정을 담당하고, 양자컴퓨터는 특정 고난도 연산을 수행한다. NVQLink는 이 둘을 하나의 시스템으로 연결한다. 큐비트 수가 증가할수록 오류 정정과 제어에 필요한 고전 연산이 함께 늘어나기 때문에 장기적으로 GPU의 역할은 확대될 가능성이 높다.
AI 발전과 데이터센터 인프라 확장이 양자컴퓨팅의 필요성을 높이는 동시에 이를 실제 시스템으로 구현할 수 있는 조건을 만들어내고 있다. GPU 기반 HPC 인프라가 충분히 발전하면서 양자컴퓨팅을 보조하고 제어할 수 있는 기반이 갖춰지고 있으며, 과거에는 이론에 머물렀던 구조가 점차 현실화되고 있다.
현재 양자컴퓨팅이 범용 기술로 자리잡기에는 한계가 있지만, 이 기술의 핵심은 성능 개선이 아니라 해결 가능한 문제의 범위를 확장하는 잠재력에 있다. 리포트 전문은 토스증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com