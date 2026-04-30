11번가, 아마존과 '5년 동행' 마침표...6월 '글로벌 스토어' 운영 종료

AI 핵심 요약beta
- 11번가가 30일 아마존과 운영해온 아마존 글로벌 스토어 서비스를 6월 30일 종료한다.
- 2021년 8월 론칭 이후 4년 8개월 만의 결별이며 6월 30일 밤 11시 59분까지만 신규 주문이 가능하다.
- 기존 고객 보호를 위해 최대 90일간 반품·환불 등 사후 서비스를 제공하고 T우주패스 쇼핑 혜택도 개편된다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 11번가가 미국 최대 이커머스 기업 아마존(Amazon)과 운영해온 '아마존 글로벌 스토어' 서비스를 다음달 말 종료한다.
30일 업계에 따르면 11번가는 올해 6월 30일 아마존 글로벌 스토어 서비스 운영을 종료한다. 2021년 8월 아마존 글로벌 스토어 론칭 이후 4년 8개월 만의 결별이다.
아마존 글로벌 스토어 상품 주문은 한국 시간 기준 오는 6월 30일 밤 11시 59분까지만 가능하다. 이후 신규 주문은 중단되며 서비스는 순차적으로 정리 수순을 밟는다.
다만 기존 구매 고객 보호를 위해 사후 서비스는 일정 기간 유지된다. 고객이 상품을 수령한 이후 최대 90일까지 반품·환불 등 고객 대응이 제공될 예정이다. 현재 운영 중인 고객센터 역시 연말까지 한시적으로 유지되며, 기존 거래에 대한 사후 처리에 집중할 계획이다.
이에 따라 SK텔레콤의 구독 서비스인 'T우주패스 쇼핑 11번가' 내 아마존 관련 혜택도 6월 1일부터 전면 개편된다.
가장 큰 변화는 아마존 연계 혜택의 소멸이다. 기존에 제공되던 ▲아마존 글로벌 스토어 무료 배송 ▲5000원 쿠폰(2만 원 이상 구매 시)은 종료된다. 그 대신 ▲11번가 배송비 3000원 쿠폰 1장 ▲11번가 5000원 쿠폰 1장(4만 원 이상 구매 시)으로 대체된다. 다만 11페이(Pay) 3000포인트와 일부 고액 할인 쿠폰 등 기존 기본 혜택은 유지된다.
11번가 관계자는 "아마존 글로벌 스토어 서비스 종료는 양사의 합의에 따라 결정된 것"이라며 "원활한 마무리를 위해 긴밀하게 협력할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com