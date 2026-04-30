심영미 원주시의원 "보행자 안전, 구조부터 바꿔야"…사설구급차 관리 강화도 촉구

AI 핵심 요약beta
- 심영미 원주시의원이 30일 의회에서 무실동 학생 사망사고를 언급했다.
- 보행자 안전시설 강화와 도로 구조 보행자 중심 개선을 촉구했다.
- 사설구급차 관리체계 점검과 관계기관 협력을 제안했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 심영미 원주시의원(반곡관설동)은 제265회 원주시의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 무실동 학생 사망사고를 언급하며 보행자 안전 강화와 사설구급차 관리체계 개선을 촉구했다.
심 의원은 "안타까움에 머무를 것이 아니라 사고의 원인과 구조적 문제를 냉정하게 직시하고 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 책임 있는 대책을 마련해야 한다"고 30일 밝혔다.
심 의원은 먼저 보행자 안전 문제를 집중적으로 제기했다. 그는 "사고 현장은 교통량이 많은 교차로이자 학생 통행이 잦은 곳임에도 차량이 인도로 돌진할 경우 보행자를 보호할 안전시설이 사실상 없었다"며 "이제 도로 구조 자체를 보행자 중심으로 바꿔야 한다"고 말했다.
이어 해외와 국내 사례를 들며 원주시의 제도 개선 필요성을 강조했다. 심 의원은 런던의 '비전 제로' 정책과 수원시의 어린이보호구역 교통안전 인프라 개선 사례를 언급하며, 원주시도 단순 노면표시 개선을 넘어 교차로 구조 개선과 보행자 보호시설 설치 확대, 어린이·학생 밀집지역 특별 관리 등 보행자 중심 도시 설계로 전환해야 한다고 주장했다.
심 의원은 두 번째로 사설구급차 관리 문제를 짚었다. 그는 "최근 도내에서 사설구급차 관련 사고가 연이어 발생했다"며 "사설구급차는 응급의료에 관한 법률에 따라 공적 기능을 수행하는 만큼 운행 과정에서 법과 기준이 지켜지지 않으면 시민 안전이 위협받을 수 있다"고 말했다.
또 "도와 시로 관리 권한이 분산돼 있는 만큼 현장에서의 안전관리와 사고 대응에 사각지대가 발생할 우려가 있다"며 관계기관 협력을 통한 운용 실태 점검 필요성을 제기했다.
심 의원은 울산시의 현장 점검 사례를 언급하며 원주시 역시 운행기록 관리, 정기 합동점검, 종사자 안전교육 등 보다 촘촘한 관리 체계를 마련해야 한다고 제안했다.
심영미 의원은 발언을 마무리하며 "보행자의 안전은 선택이 아니라 기본이고 사고는 한순간이지만 피해는 평생을 남긴다"며 "원주시도 사고 이후 대응을 넘어 사고를 예방하는 도시, 사람을 먼저 생각하는 도시로 나아가야 한다"고 강조했다.
이어 "보행자 안전 강화와 사설구급차 관리 개선이 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 적극적인 검토와 추진을 당부드린다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com