[르포] 고유가 여파 '꽃플레이션'..."가정의 달 꽃 선물 어렵네"

수입 카네이션 가격 작년 대비 10% 상승

동네 꽃집, 온라인 플랫폼 요구·SNS 가격 공개로 가격 인상 주저

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = 미국과 이란 중동전쟁이 길어지면서 국제유가와 항공 유류할증료가 잇따라 급등해 올봄 화훼시장에도 직격탄을 날리고 있다. 가정의 달 5월을 앞두고 '효도 필수품'이던 꽃 선물은 수입 카네이션 물량 감소와 항공 운임, 농가 난방비, 포장재·물류비까지 한꺼번에 오르면서 도매가격이 10% 이상 뛰었다.

◆ 물류비용 증가·수입물량 감소...수입 꽃 가격 10% 이상 상승

30일 오전 서울 서초구 양재동 화훼공판장 인근 분화온실에는 카네이션을 고르러 온 손님들이 간간이 보였다.

카네이션을 전문으로 취급하는 50대 중도매인 A씨는 화분을 옮겨 놓으며 한숨부터 내쉬었다. "작년 이맘때 4500원이었던 카네이션 화분 도매가가 지금은 5000원 정도 한다"며 "꽃값만 아니라 비료, 온실 난방비, 바구니, 포장봉투 값까지 다 조금씩 올라 전체 부담이 커졌다"고 토로했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 30일 오전 서울 서초구 양재동 지하 꽃시장에서 꽃을 구매하러 온 사람들이 지나다니는 모습. 2026.04.30

화훼유통정보시스템에 따르면 지난 29일 기준 카네이션(품종: 단테·대륜) 평균 가격은 1만2405원이었다. 지난해 4월 30일 같은 품종 평균가인 1만937원에 비해 13% 상승했다. 다른 카네이션 품종들도 비슷한 상승률을 보였다.

공판장과 생화 도매시장에는 어버이날을 앞두고 꽃을 확보하려는 중도매인들의 움직임이 분주했다. 카네이션뿐 아니라 장미, 거베라, 수국, 튤립, 안개꽃까지 대량으로 사 가는 소매상들과 꽃다발을 사러 나온 일반 소비자들이 뒤섞였다.

중동전쟁 여파로 수입 꽃 물량이 평상시만큼 들어오지 못하는 점도 가격 상승 원인으로 꼽힌다.

양재 화훼공판장에서 30년 넘게 중도매를 해온 60대 남성 B씨는 "요즘 중동 정세 불안 때문에 항공기가 많이 못 뜨다보니 콜롬비아 등에서 수입하는 카네이션은 주문한 만큼 물건이 들어오지 않아 수급이 원활하지 않다"고 말했다.

B씨는 포장재와 물류비 인상도 체감하고 있다. 그는 "포장재 값도 그렇고 전반적으로 물류비가 많이 올랐다"며 "체감상 20~30%는 오른 것 같은데, 여기는 정해진 물량을 받아 파는 게 아니라 경매에서 따내야 해서 정확한 수치로 따지기는 어렵다"고 말했다.

그러면서 "생화 시장 전체가 굉장히 어렵다는 느낌"이라며 "예전 같으면 이 시장이 북적북적해서 이런 얘기할 시간도 없었을 텐데, 지금은 장사가 안돼 인터뷰할 여유가 생겼다는 것 자체가 경기가 얼마나 안 좋은지 보여준다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 양재지하꽃시장 원산지 표시. 2026.04.30

어버이날 '대목'을 앞둔 서울 양재동 지하 꽃상가도 분위기는 비슷했다. 80개가 넘는 꽃가게가 늘어선 상가 곳곳에는 상인들이 꽃들을 정리하느라 바쁘지만 손님은 많지 않았다. 인기척이 들릴 때마다 호객하는 상인들의 목소리만 들렸다.

양재 지하 상가에서 소매점을 운영하는 50대 여성 C씨는 "카네이션 도매가보다도 리본, 포장지 같은 부재료값이 더 많이 올랐다"며 "몇 년 동안 어버이날 꽃바구니를 5만원에 팔았는데 올해는 어쩔 수 없이 6만원부터 시작하고 있다"고 설명했다.

이어 "손님들은 여전히 5만 원대를 생각하니까 그 간극을 맞추기가 어렵고, 결국 마진은 작년보다 못하다고 봐야 한다"고 덧붙였다.

◆ 소매점도 '꽃플레이션' 체감...가격 인상은 '눈치싸움'

도매가격 상승 여파는 동네 꽃집들에도 미치고 있다. 온라인 플랫폼에서 정해놓은 가격대에 맞춰야 하고, SNS 등에서 다른 꽃집들과 가격 비교가 이뤄지다보니 꽃 가격을 올리는데는 주저하는 모습도 보인다.

강남역 인근에서 꽃집을 운영하는 40대 사장 이모 씨는 "어버이날 시즌에 카네이션 가격이 오르긴 하지만 예전에는 평균 1만2000~1만3000원 하던 게 어버이날 앞두고 1만6000원 정도로 오르는 수준이었다"며 "올해는 평소 가격 자체가 1만8000~2만 원대로 올라와 있어 체감 상승폭이 더 크다"고 설명했다.

서울 종로구에서 꽃집을 운영하는 50대 사장 임모 씨는 온라인 플랫폼 가격에 맞추느라 고민이 깊다. 그는 "배송비도 오르고 도매가도 올라서 올해 카네이션을 1만~1만5000원 선, 화분은 1만~1만5000원 정도로 생각하고 있다"며 "쿠팡 등에서 이미 잡아놓은 가격대가 있어 단가를 마음대로 올리기 어렵다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 30일 오전 서울 종로구 소재 꽃집 사장 임모 씨가 SNS 인스타그램으로 경쟁 업체의 카네이션 가격을 확인하고 있다. 2026.04.30

이어 "도매가는 확실히 올랐다"며 "작년에 5000원에 들여오던 카네이션이 올해는 6500원 정도라 15%는 오른 셈"이라고 설명했다.

온라인과 SNS에서 소비자들이 가격 비교를 하다보니 도매가 인상에 맞춰 값을 올리기는 어려운 현실이다.

그는 "인터넷이나 SNS에 다른 꽃집들이 가격 공개를 하고 마케팅을 하고 있어서 서로 영향을 받는다"며 "도매가가 올라도 소매가를 따라 올라가기 어려운 점이 있다"고 덧붙였다.

calebcao@newspim.com