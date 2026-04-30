한국투자증권 디폴트옵션 3년 수익률 93.17%…전체 사업자 1위

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권의 퇴직연금 디폴트옵션 포트폴리오가 3년 누적 수익률 93.17%로 1위를 기록했다.
- '적극투자형 BF1'은 전체 사업자 평균 47.18%를 두 배 가까이 웃돌며 업권별 상품과도 뚜렷한 격차를 보였다.
- IRP 가입자는 1분기에 5만1000명 이상 증가해 52만 명을 넘어섰고 적립금 증가율은 18.6%다.
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증권·은행·보험 전 업권 대비 격차
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권의 퇴직연금 디폴트옵션 포트폴리오가 3년 누적 수익률 93.17%로 전체 퇴직연금 사업자 가운데 1위를 기록했다.
30일 한국투자증권은 고용노동부가 발표한 2026년 1분기 퇴직연금 디폴트옵션 공시에서 자사의 '적극투자형 BF1' 포트폴리오가 3년 누적 수익률 93.17%로 전체 사업자 포트폴리오 중 최고 성과를 거뒀다고 밝혔다.
지난 2022년 10월 설정된 '한국투자 디폴트옵션 적극투자형 BF1'은 이번 공시를 통해 3년 누적 수익률을 처음으로 공개했다. 전체 사업자 적극투자형 포트폴리오 평균 수익률인 47.18%를 두 배 가까이 웃도는 수치다. 증권(49.84%), 은행(44.61%), 보험(42.52%) 등 업권별 적극투자형 상품군과 비교해도 뚜렷한 격차를 보였다.
해당 포트폴리오는 2년 연속 증권사 상품 중 연간 수익률 1위를 기록했다. 호주의 디폴트옵션 제도를 벤치마크해 글로벌 분산투자와 ETF(상장지수펀드) 중심의 자산배분 전략을 적용했다. 포트폴리오에 편입된 '한국투자 MySuper 성장형펀드'가 미국 성장주·금·대체자산 투자와 환차익(언헷지) 등을 통해 전체 수익률을 견인했다.
개인형 퇴직연금(IRP) 사업 규모도 늘었다. 지난해 말 47만3000명이었던 IRP 가입자는 올해 1분기에 5만1000명 이상 증가하며 52만 명을 넘어섰다. IRP 적립금은 전년 말 7조4302억원에서 1조3833억원 늘어난 8조8135억원을 기록했다. 적립금 증가율은 18.6%로 전체 금융권 내 최고 수준이다.
최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "스마트한 연금 투자자를 중심으로 국내 퇴직연금 시장이 빠르게 변화하고 있다"며 "체계적인 운용 전략과 투자 경험을 바탕으로 고객의 안정적인 노후 준비를 돕기 위한 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com