신한은행, 고려대 기술지주 주식회사와 혁신기술 스타트업 성장 지원 협력

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 29일 고려대학교 기술지주와 혁신기술 스타트업 성장 지원을 위한 업무협약을 체결했다.
- 신한은행은 액셀러레이팅 프로그램 참여 기회, 투자 연계, 맞춤형 컨설팅 등을 지원한다.
- 고려대학교 기술지주는 적합한 창업기업을 발굴·추천하고 스케일업 TIPS 연계를 검토한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 29일 서울 성북구 고려대학교 본관에서 고려대학교 기술지주 주식회사와 '혁신기술 스타트업 성장 지원을 위한 전략적 파트너십' 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
윤성택 고려대학교 연구부총장 및 우상현 고려대학교 기술지주 대표이사, 이종구 신한은행 영업추진1그룹장이 참석한 이날 협약식은 신한은행의 '생산적 금융' 확대 전략과 고려대학교 기술지주의 기술사업화 역량을 연계해 대학이 보유한 우수 기술의 사업화를 촉진하고 혁신기술 창업기업의 성장을 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 신한은행은 고려대학교 기술지주가 지원하는 혁신기술 창업기업에 ▲신한 퓨처스랩 및 신한 스퀘어브릿지 액셀러레이팅 프로그램 참여 기회 제공 ▲스케일업 TIPS 운용사인 신한벤처투자를 통한 투자 검토 및 연계 기회 ▲경영 현안 맞춤형 컨설팅 ▲오픈이노베이션 협업 등을 지원한다.
고려대학교 기술지주는 신한은행의 스타트업 육성 프로그램에 적합한 산하 자회사와 기술 창업기업을 발굴·추천하고, TIPS 프로그램 참여기업 중 기술력과 혁신성이 우수한 기업을 선별해 스케일업 TIPS 연계 가능성을 검토할 예정이다.
신한은행 관계자는 "고려대학교 기술지주와의 이번 협약을 통해 대학의 우수 기술과 신한은행의 금융·비금융 역량이 결합돼 혁신 창업기업의 실질적인 성장에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 기술력 있는 혁신기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 생산적 금융을 지속 확대하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com