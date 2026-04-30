한화자산운용, K방산·고배당주 ETF 아시아 어워드 수상

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용이 30일 AAM ETF Awards 2026에서 주요 부문 수상했다.
- PLUS K방산 ETF가 한국 최고 절대수익 ETF와 아시아·태평양 최고 ETF 받았다.
- PLUS 고배당주 ETF는 한국 최고 배당 ETF 수상하며 홍콩 세미나 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용이 홍콩 기반 미디어·리서치 플랫폼 AAM(Asia Asset Management)이 주관한 'Asia Asset Management ETF Awards 2026'에서 주요 부문을 수상했다.
30일 한화자산운용은 PLUS K방산 ETF가 한국 부문 'Best Absolute Performing ETF of the Year'와 아시아·태평양 지역 'Best Absolute Performing ETF in Asia-Pacific'을 동시에 수상했다고 밝혔다. PLUS 고배당주 상장지수펀드(ETF)는 한국 부문 'Best Dividend ETF'를 받았다.
AAM은 올해 처음 ETF 산업을 별도로 조명하기 위해 신설한 시상식을 개최했다. 시상은 한국 시장 대상 Single Market Awards와 아시아·태평양 지역 대상 Regional Awards 두 부문으로 나뉘어 진행됐으며, 각각 21개, 22개 부문에서 수상이 이뤄졌다.
한화자산운용은 이번 방문 기간 중 홍콩 현지 증권사의 초청을 받아 고액자산가 대상 세미나를 진행했다. 세미나에서는 한국 증시와 주요 산업의 경쟁력, ETF 시장의 주요 투자 테마를 중심으로 설명했다. 지난해에도 홍콩 고액자산가 40여 명이 서울 여의도 본사를 방문해 투자 세미나에 참석한 바 있다.
최영진 한화자산운용 부사장은 "이번 수상은 PLUS ETF의 성과가 한국을 넘어 아시아·태평양 지역에서도 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "글로벌 투자자들 사이에서 한국 투자 테마에 대한 관심이 꾸준히 확대되고 있음을 확인했다"고 말했다.
dconnect@newspim.com