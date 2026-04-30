삼성전기, AI·전장 타고 1분기 영업익 2806억 달성…전년 比 40%↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기가 30일 1분기 매출 3조2091억원, 영업이익 2806억원을 발표했다.
- 전년 동기 대비 매출 17%, 영업이익 40% 증가한 실적을 기록했다.
- AI 서버·전장용 MLCC·FCBGA 공급 확대가 실적 개선을 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기가 올해 1분기 연결 기준 매출 3조2091억원, 영업이익 2806억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 17%, 40% 증가한 실적을 거뒀다. 산업·전장용 고부가 제품과 인공지능(AI) 서버 수요 확대가 실적 개선을 이끌었다.
삼성전기는 30일 이 같은 실적을 발표하며 전 분기 대비로도 매출은 11%, 영업이익은 17% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 일회성 비용 714억원이 반영됐음에도 증가세를 보였다.
회사 측은 AI 서버·첨단운전자보조시스템(ADAS)용 적층세라믹콘덴서(MLCC), AI 가속기·서버 중앙처리장치(CPU)용 플립칩볼그리드어레이(FCBGA) 공급 확대가 매출과 수익성 개선으로 이어졌다고 설명했다.
2분기에도 글로벌 AI 투자와 자율주행 확대로 산업·전장용 부품 시장은 성장세를 이어갈 전망이다. 데이터센터 인프라 고도화와 AI 서버 전력 사용량 증가에 따라 AI 서버·데이터센터용 고부가 MLCC, FCBGA 수요 강세가 지속될 것으로 예상된다.
삼성전기는 이에 맞춰 산업용 최선단 MLCC와 차세대 고다층·대면적 FCBGA 공급을 확대한다는 계획이다.
◆ AI·전장용 MLCC 공급 확대
컴포넌트 부문 1분기 매출은 1조4085억원으로 전년 동기 대비 16%, 전 분기 대비 7% 증가했다. 서버·파워·네트워크 등 AI 관련 매출이 고성장했고, 차량 전장화 확산에 따라 전장용 MLCC 공급도 늘었다.
2분기에는 AI 서버와 데이터센터용 하이엔드 제품 수요가 이어지고, ADAS 적용 확대로 산업용·전장용 시장 수요가 성장할 것으로 예상된다.
삼성전기는 소형·초고용량 등 산업용 최선단 제품 개발을 통해 공급을 확대하고, 전장용 고용량·고압품 진입을 가속화한다. 거래선 다변화도 추진할 방침이다.
◆ FCBGA, 빅테크향 공급 확대
패키지솔루션 부문 1분기 매출은 7250억원으로 전년 동기 대비 45%, 전 분기 대비 12% 증가했다. 글로벌 빅테크향 AI 가속기·서버 CPU·네트워크용 고부가 기판 공급 확대와 ADAS·자율주행 등 전장용 기판 공급 증가가 전 응용처 매출 성장을 이끌었다.
2분기에도 AI·서버·네트워크용 고부가 FCBGA 기판 수요 강세가 이어질 전망이다.
삼성전기는 AI 가속기와 서버 CPU용 차세대 고다층·대면적·임베디드 제품을 적기에 공급해 매출 확대를 추진한다. 신규 빅테크향 AI 데이터센터 네트워크용 신제품 공급도 본격화할 예정이다.
◆ 고성능 카메라·전장 모듈 양산
광학솔루션 부문 1분기 매출은 1조756억원으로 전년 동기 대비 5%, 전 분기 대비 15% 증가했다. IT용 2억화소 카메라와 슬림 폴디드줌 등 고성능 카메라모듈 양산이 본격화됐고, 전장용 글로벌 전기차(EV)향 공급 확대와 국내 완성차 업체향 인캐빈 카메라 공급 라인업 확대가 실적 개선에 기여했다.
2분기에는 국내외 플래그십 스마트폰용 카메라모듈 차별화 요구가 이어질 전망이다. 삼성전기는 차세대 고화질 폴디드줌 등 고성능 카메라모듈 양산에 대응한다.
전장용 제품은 글로벌 EV 신규 플랫폼 전환에 맞춰 차세대 모델 양산을 시작하고, 국내 완성차 업체향 공급도 계속 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com