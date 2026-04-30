삼성증권, 모니모서 투자 입문자 대상 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 30일 모니모에서 초보자 투자 이벤트 진행한다.
- 6월 30일까지 10개 미션 달성 시 젤리 최대 100개 지급한다.
- 주식홈 방문부터 100만원 매수 등 미션으로 금융 경험 알린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권이 금융플랫폼 '모니모'에서 초보 투자자를 위한 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 이벤트는 오는 6월 30일까지 모니모 회원을 대상으로 '투자 첫걸음 이벤트'를 운영하며, 미션 달성 시 현금처럼 사용할 수 있는 젤리를 최대 100개까지 지급한다.
삼성증권은 이 이벤트를 통해 모니모 앱 내 결제·송금·주식 투자를 한 곳에서 완결할 수 있는 금융 경험을 고객들에게 알리기 위해 준비했다고 밝혔다.
이벤트는 모니모의 '마이삼성>투자' 탭에서 주식 투자 관련 총 10개 미션을 수행하는 방식으로 진행된다. 주요 미션은 ▲주식홈 방문 ▲투자정보 확인 ▲마케팅 동의 ▲첫 계좌개설 ▲투자자정보확인서 등록 ▲관심종목 등록 ▲국내주식 모으기 신규 등록 ▲국내주식 매수 ▲국내주식 누적 100만원 매수 등으로 구성됐다.
각 미션 달성 시 2개에서 30개까지 일반젤리가 지급되며, 총 90개를 받을 수 있다. 9가지 미션을 모두 달성하면 보너스로 스페셜젤리 10개를 추가로 받아 최대 100개의 젤리를 수령할 수 있다.
모니모 주식홈은 초보자도 시황을 한눈에 파악하고 간편하게 주문을 낼 수 있도록 직관적인 사용자 환경을 갖춘 것이 특징이다. '주식 모으기' 기능을 통해 원하는 종목을 설정한 주기마다 자동으로 매수할 수 있다.
이벤트 자세한 사항은 모니모 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com