경찰, 조직범죄 1185명 검거…30대 이하 조폭 63.6%

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 9일 상반기 조폭 1185명을 검거했다
- 경찰은 이 중 225명을 구속하며 단속 성과를 냈다
- 경찰은 10일부터 조직범죄·외국인범죄를 단속한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 경찰이 지난 상반기 '조폭'이라고 불리는 조직범죄자 1185명을 검거하고 225명은 구속했다.
경찰청은 지난 3월부터 6월까지 시·도경찰청 광역수사대 조폭전담팀을 중심으로 조직 범죄 전반을 단속해 이같이 성과를 냈다고 9일 밝혔다.
검거 인원과 구속 인원은 직전 단속 대비 각각 9.7%, 48.3% 늘었다. 검거 인원을 보면 30대 이하가 63.6%를 차지했다. 이 중 사기가 42.7%에 달했다.
경찰은 오는 10일부터 10월31일까지 조직 범죄와 함께 체류 외국인 범죄를 집중 단속한다. 중점 단속 대상은 조직적 사기와 불법사금융, 도박사이트 운영이다. 경찰은 신원 특정이 어렵다는 익명성, 동남아 등 해외 거점 활동, 적은 노력 대비 범죄 수익금을 챙길 수 있는 이같은 범죄에 젊은 층이 가담할 수 있다고 보고 수사력을 집중시킨다는 계획이다.
경찰은 조폭 폭력행위도 단속한다. 조폭 집결 예상 시 사전 경고·선제적 경력 배치를 통해 폭력조직원 간 충돌을 방지하는 등 예방 활동도 한다.
경찰은 아울러 외국인 마약류 범죄 단속에 나선다. 경찰은 지난 상반기 약 4개월 동안 국제범죄 641명을 검거하고 133명을 구속했다. 경찰은 케타민 등 신종 향정신성의약품 밀반입을 집중 수사해 마약 유통 경로를 차단한다.
경찰청은 "조직범죄와 국제범죄는 관계기관과의 협력을 바탕으로 지속적인 단속과 첩보 수집을 강화하는 등 선제적으로 대응하겠다"며 "범죄신고 시 신고보상금을 지급하고 신고자의 신원은 철저하게 보장하고 있으니 적극적인 협조를 당부드린다"고 했다.
yuniya@newspim.com