美, 이란전 출구전략 만지작…공습 한계·탄약 부족 현실화

AI 핵심 요약beta
- 미군 수뇌부가 7일 이란전 출구전략 모색에 나섰다
- 케인 합참의장은 공습만으론 목표 달성 어렵다고 봤다
- 장기전 속 탄약·방공체계 부족 우려도 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미국·이스라엘 간 전쟁이 길어지는 가운데 미군 수뇌부가 공습만으로는 전쟁 목표를 달성하기 어렵다고 판단하고 출구전략 마련에 나섰다고 미국 CNN 방송이 보도했다.
미국 CNN은 7일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 댄 케인 미 합참의장이 최근 도널드 트럼프 행정부 참모들에게 이란전에서 출구전략을 모색해야 한다는 의견을 전달했다고 보도했다.
보도에 따르면 케인 의장은 현재의 공습만으로는 트럼프 대통령이 제시한 목표를 달성하기 어렵고 검토 중인 군사적 대응 확대가 오히려 역효과를 낼 가능성이 있다는 우려를 제기했다.
케인 의장은 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장과 마코 루비오 국무장관, JD 밴스 부통령 등과 잇달아 접촉하며 이 같은 인식을 공유하고 출구전략을 논의한 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령은 지상군 투입에는 부정적인 입장을 유지하면서도 공습을 통해 이란을 협상 테이블로 끌어낼 수 있다는 판단을 해온 것으로 전해졌다.
그러나 미 행정부 참모들은 이 같은 시나리오의 실현 가능성이 높지 않다고 보고, 대통령의 기본 방침을 유지하면서도 현실적인 대안을 검토해 온 것으로 알려졌다.
전쟁 장기화에 따른 탄약 부족도 변수로 떠올랐다. 소식통들은 현재 미군 수뇌부가 탄약 재고가 위험할 정도로 고갈됐다고 판단하고 있으며, 케인 의장도 최근 트럼프 대통령과의 회의에서 탄약 재고 문제를 직접 언급했다고 CNN은 전했다.
중동 지역 당국자들도 최근 미국 측에 핵심 방공 시스템 부족이 이란의 공격을 방어하는 능력에 영향을 미칠 수 있다는 우려를 전달한 것으로 알려졌다.
plum@newspim.com