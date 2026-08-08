여수 오동도 인근 해상서 모터보트 전복…1명 사망·1명 실종

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 여수시 오동도 인근 해상에서 보트가 전복돼 1명이 사망했다.
8일 여수해경에 따르면 이날 오전 9시 55분쯤 오동도 인근 해상에서 1t급 유선 모터보트가 전복됐다.
이 사고로 60대 선장 A씨가 사망했고 3명은 경상을 입었다.
승선원 중 20대 여성 1명은 실종 상태다.
여수해경은 헬기와 인력을 현장에 투입해 사고 해역 주변을 집중 수색하고 있다.
chadol999@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 여수시 오동도 인근 해상에서 보트가 전복돼 1명이 사망했다.
8일 여수해경에 따르면 이날 오전 9시 55분쯤 오동도 인근 해상에서 1t급 유선 모터보트가 전복됐다.
이 사고로 60대 선장 A씨가 사망했고 3명은 경상을 입었다.
승선원 중 20대 여성 1명은 실종 상태다.
여수해경은 헬기와 인력을 현장에 투입해 사고 해역 주변을 집중 수색하고 있다.
chadol999@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적