인제 용대리 계곡서 수위 상승으로 피서객 7명 고립…전원 구조

AI 핵심 요약beta
- 인제 백담사 계곡서 8일 피서객 7명이 고립됐다가 구조됐다.
- 강원소방본부가 30명과 장비 9대를 투입해 수색했다.
- 호우주의보 속 계곡 수위 급상승에 주의가 당부됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인제=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 인제군 북면 용대리 백담사 주차장 인근 계곡에서 물놀이를 하던 피서객 7명이 급격한 하천 수위 상승으로 고립됐다가 소방당국에 의해 모두 구조됐다.
8일 강원소방본부에 따르면 이날 오전 8시 58분쯤 백담사 주차장 인근 계곡에서 피서객들이 고립됐다는 신고가 접수됐다.
소방당국은 구조대원 등 30명과 장비 9대를 현장에 투입했다. 선착대는 신고 접수 20분 뒤인 오전 9시 18분쯤 현장에 도착해 구조작업에 착수했다.
구조대원들은 오전 9시 57분쯤 계곡을 건너 요구조자들에게 접근한 뒤 오전 10시 13분쯤 수평 로프 설치를 마치고 보트를 이용한 구조작업을 벌였다.
구조대는 오전 10시 31분 1차로 3명을 안전지대로 이송한데 이어 오전 10시 40분쯤 나머지 4명을 추가 구조해 요구조자 7명 전원을 무사히 구조했다.
한편 사고 당시 인제산지에는 호우주의보가 발효 중이었다. 강원 동해안과 산지를 중심으로 비가 내리는 가운데 기상청은 강원 산지에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리고 계곡과 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있다며 접근과 야영 자제를 당부했다.
onemoregive@newspim.com