주말 무더위·열대야 지속…내륙 곳곳 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 8일 전국 폭염과 열대야가 이어진다고 밝혔다.
- 동해안에는 150㎜ 안팎 비가 예보돼 피해에 주의해야 한다.
- 내륙 곳곳에도 10일까지 소나기가 내려 무더위가 지속된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
동해안 최대 150㎜ 이상 폭우…제주·남해상 풍랑
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한낮 40도에 육박한 극한 폭염이 한풀 꺾이겠으나 주말에도 폭염과 무더위가 이어질 전망이다. 동해안 일대에 최대 150㎜ 비가 예상되는 가운데 내륙 곳곳에서는 소나기가 내릴 전망이다.
기상청은 8일 "당분간 전국 대부분에서의 무더위와 열대야로 건강관리에 각별한 유의가 필요하다"며 "오늘과 내일 동해안에 매우 강한 비가 오고 수도권과 강원내륙, 충청권, 전라권, 경상권내륙 곳에 따라 소나기가 예상된다"고 예보했다.
이날 한낮 기온은 26~37도로 예상된다. 일요일인 오는 9일 아침 최저기온은 21~26도가 예측되고 한낮 기온은 26~35도로 예상된다
비는 강원 동해안과 산지, 경북 동해안·북동산지, 부산·울산·경남권, 제주도에서 내리겠다. 특히 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동산지는 시간당 많은 비가 집중될 가능성이 있어 침수와 산사태 등 피해에 대비해야 한다.
예상 강수량은 ▲강원 동해안·산지 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상) ▲경북 북부 동해안·북동산지 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) ▲경북 남부 동해안 20~60㎜ ▲부산·울산·경남 중·동부 내륙 5~40㎜ ▲제주도 산지·중산간 20~70㎜ ▲제주도 해안 5~30㎜다.
이날부터 오는 10일까지 내륙 곳곳에서는 소나기가 내릴 전망이다. 소나기에 의한 예상강수량은 50~100㎜다.
plum@newspim.com