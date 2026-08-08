폭염에 車 운전면허 기능시험 오전 집중 편성…체감온도 38도 넘으면 중단

AI 핵심 요약beta
- 한국도로교통공단이 8일 폭염 대응으로 기능시험을 축소했다.
- 오후 체감온도 35도 이상이면 시험 횟수를 줄였다.
- 체감온도 38도 넘으면 일시 중단하고 일정 변경 안내했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국도로교통공단이 연일 이어지는 폭염에 대응해 자동차 운전면허 기능시험을 한시적으로 축소하거나 일시 중단한다.
8일 한국도로교통공단에 따르면 이번 조치는 전국적으로 폭염경보와 폭염중대경보가 이어지는 상황을 고려해 마련됐다. 시험 응시자와 현장 근무자의 온열질환을 예방하기 위한 조치다.
공단은 상대적으로 기온이 낮은 오전 시간대에 기능시험을 집중 편성하고, 오후 체감온도가 35도 이상으로 오르면 시험 횟수를 줄여 운영할 계획이다.
체감온도가 38도를 넘는 경우에는 기능시험을 일시 중단한다. 기존 예약 고객에게는 시험 일정 변경을 안내하며, 세부 내용은 공단 홈페이지와 고객지원센터에서 확인할 수 있다.
시험장에는 이동식 야외 에어컨과 그늘막을 설치하고 양산을 비치하는 등 폭염 대응 조치도 강화했다. 응시자 대기 공간의 온열질환 예방 대책도 함께 운영한다.
한국도로교통공단 관계자는 "극심한 폭염이 이어지는 만큼 시험 응시자와 현장 근무자의 안전을 고려해 운전면허 기능시험을 한시적으로 일시 중단하거나 축소 운영한다"며 "야외활동은 가급적 자제하고 수분을 충분히 섭취하는 등 건강관리에 각별히 유의해 주시기 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com