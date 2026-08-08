연일 폭염에 온열질환 사망 23명…정부, 비상대응기구 가동

AI 핵심 요약beta
- 정부가 8일 폭염 대책회의를 열고 대응을 강화했다.
- 온열질환 사망 23명 중 65세 이상이 19명으로 집계됐다.
- 고령층·근로자 중심 비상기구 가동해 현장 점검했다.
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농식품·복지·고용부 비상대응기구 운영
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 연일 이어지는 기록적인 폭염으로 인명피해가 늘어나자 범정부 차원의 대응 수위를 한층 높인다. 고령층과 야외 근로자 등 폭염 취약계층 보호를 최우선 과제로 삼고 관계부처 비상대응기구를 가동해 현장 대응을 강화한다.
중앙재난안전대책본부(중대본)는 8일 '폭염·가뭄 대처상황 점검회의'에서 대통령 지시에 따라 폭염 대응체계를 강화한다고 밝혔다.
올해 온열질환 사망자는 모두 23명으로 집계됐다. 이 가운데 65세 이상 고령층이 19명으로 전체의 82.6%를 차지했다. 발생 장소별로는 논밭 등 농촌지역이 7명(30%)으로 가장 많았고, 실내외 작업장에서도 6명(26.1%)이 숨진 것으로 나타났다.
정부는 인명피해가 집중된 고령층과 농업 현장, 실내외 작업장을 중심으로 현장 대응에 행정력을 집중하기로 했다.
이를 위해 중대본을 중심으로 농림축산식품부와 보건복지부, 고용노동부 등 관계부처에 사고수습지원본부 등 비상대응기구를 설치하고 범정부 대응체계를 운영한다.
농림축산식품부는 고령 농업인을 직접 찾아 냉방물품을 지원하고 농촌 왕진버스를 활용한 의료서비스를 확대한다. 가축과 농작물 피해를 줄이기 위해 고온 스트레스 완화제 등 예방물품 보급도 늘릴 계획이다.
보건복지부는 독거노인 등 취약계층 보호를 강화한다. 현장 예찰과 냉방물품 지원을 확대하고, 경로당 등 무더위쉼터 운영 실태를 지속 점검해 어르신들이 안전하게 이용할 수 있도록 관리할 방침이다.
고용노동부는 건설현장과 물류센터 등 폭염에 취약한 작업장을 대상으로 폭염특보 단계별 작업중지 조치 이행 여부를 집중 점검한다. 이주노동자를 포함한 모든 현장 근로자를 대상으로 폭염 안전 5대 기본수칙 준수 여부도 철저히 감독할 예정이다.
중대본은 오는 9일 관계부처가 참여하는 '폭염 재난 대응 중대본 회의'를 열고 기관별 대응 상황을 점검하는 한편 폭염 장기화에 대비한 추가 대책도 논의한다.
윤호중 중대본부장은 "극한 폭염에 대응해 관계부처와 지방자치단체가 긴밀히 협력하며 폭염과 가뭄 대책이 현장에서 빈틈없이 작동하도록 모든 행정력을 집중하겠다"며 "국민의 생명과 안전을 최우선으로 범정부 총력 대응체계를 가동하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com