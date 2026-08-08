이번주 국내 주요 금융일정(8.10~8.14)

AI 핵심 요약beta
- 금융당국과 한국은행이 10일부터 정책·통계 일정을 공개했다.
- 특금법 개정안, 가계대출 동향, 금통위 의사록이 잇따라 나온다.
- 해외부동산 펀드 분쟁사례와 카드수수료 환급 안내도 포함됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8월 10일(월요일)
금융감독원, 해외부동산 공모펀드 관련 주요 분쟁사례 및 투자자 유의사항 안내(12시)
한국은행, 통화안정증권 발행제도 개선(12시)
8월 11일(화요일)
금융위원회, 특정금융정보법 시행령 개정안 국무회의 의결(배포시)
금융위원회, 2026년 하반기 영세·중소가맹점 선정 결과 및 상반기 신규가맹점 카드수수료 환급 안내(12시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
금융감독원, 보험사기 조사를 통한 적발·예방 우수사례 공모전 개최(12시)
한국은행, 2026년 제14차(비통방) 금통위 의사록 공개(16시)
8월 12일(수요일)
금융위원회, 2026년 하반기 디(D)-테스트베드 참여자 모집(6시)
이찬진 금융감독원장, 새희망힐링펀드 장학증서 수여식(14시)
한국은행, 2026년 제23회 한국은행 통화정책 경시대회 전국결선대회 개최 결과(12시)
8월 13일(목요일)
금융위원회, 개정특금법 시행에 따른 가상자산사업자 신고 매뉴얼 개정 설명회 개최(15시)
금융위원회, 7월 가계대출 동향(잠정) 및 가계부채 점검회의 개최(12시)
금융감독원, 2025년 사업연도 투자자문·일임업 영업실적(잠정/6시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(비통방/10시)
한국은행, 2026년 7월 금융시장 동향(12시)
한국은행, 2026년 7월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
8월 14일(금요일)
한국은행, 2026년 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정/6시)
한국은행, 2026년 6월 통화 및 유동성(12시)
peterbreak22@newspim.com