김민석, 2주차 제주·인천 경선서 정청래에 승리...47.75% vs 42.08%

AI 핵심 요약beta
- 민주당 김민석 후보가 8일 제주·인천 경선서 승리했다.
- 김 후보는 두 지역 합산 47.75%로 정청래 후보를 앞섰다.
- 민주당은 9일 강원·대구경북 순회경선을 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인천서도 45.09%로 43.27%에 그친 鄭에 승리
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 전당대회 제주·인천 순회경선에서 김민석 당대표 후보가 정청래 후보를 누르고 승리했다.
민주당은 8일 오전 제주, 오후 인천에서 합동연설회를 연 뒤 두 지역의 권리당원 투표 결과를 발표했다.
제주와 인천의 득표수를 합산한 결과 김 후보는 2만2537표를 얻어 47.75%의 득표율을 기록했다. 정 후보는 1만9862표로 42.08%, 송영길 후보는 4799표로 10.17%를 각각 기록했다.
김 후보는 제주에서 8742표(52.64%)를 얻어 정 후보의 6625표(39.89%)를 12.75%포인트 차이로 앞섰다. 송 후보는 1240표(7.47%)를 얻었다.
인천에서는 김 후보가 1만3795표(45.09%)로 정 후보의 1만3237표(43.27%)를 1.82%포인트 차이로 앞섰다. 송 후보는 3559표(11.63%)를 기록했다.
◆김민석, 정청래에 제주와 인천 모두에서 앞서
제주와 인천의 총선거인 수는 10만1137명으로, 이 가운데 4만7198명이 투표했다.
제주에서는 선거인 4만4195명 가운데 1만6607명이 참여해 37.58%의 투표율을 기록했고, 인천에서는 선거인 5만6942명 가운데 3만591명이 투표해 투표율은 53.72%였다.
앞선 충청권과 부산·울산·경남 순회경선에서는 정 후보가 45.51%의 득표율로 김 후보(44.52%)를 0.99%포인트 차이로 앞선 바 있다.
인천에서 6선 의원과 인천시장을 지낸 송 후보는 제주보다 인천에서 상대적으로 높은 11.63%의 득표율을 기록했다.
1인 1표제가 적용되는 이번 전당대회에서 당 대표 선거인단의 반영 비율은 대의원·권리당원 70%, 국민 30%다.
지역 순회경선에서는 권리당원 투표 결과만 공개된다. 권리당원을 제외한 대의원과 국민 투표 결과는 지역별 순회경선을 마친 뒤 오는 17일 열리는 전당대회에서 발표될 예정이다.
당 대표 경선은 선호투표제로 치러진다. 전체 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명을 제외한 최하위 후보를 1순위로 선택한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가린다.
민주당은 오는 9일 강원과 대구·경북 지역에서 순회경선을 이어간다.
chogiza@newspim.com