삼성증권, 모니모 신규 고객 대상 '4월 신규계좌 개설 이벤트' 진행

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첫 계좌 개설 고객 전원에게 현금처럼 쓰는 '스페셜젤리' 10개 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 이달 말까지 '모니모(monimo)' 신규 고객을 대상으로 4월 신규계좌 개설 이벤트를 실시한다고 20일 밝혔다. 모니모는 삼성금융네트웍스 통합 플랫폼이다.

삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 크게 4가지로 구성되며, 30일까지 모니모 앱을 통해 삼성증권 계좌를 처음으로 개설하는 고객 등을 대상으로 한다.

[사진=삼성증권]

우선 이벤트 대상이 되는 계좌를 개설한 모든 신규 고객에게 모니모에서 현금으로 전환해 사용할 수 있는 '스페셜젤리' 10개를 5월 이내로 지급한다.

또한 이들을 대상으로 경품 추첨을 통해 이마트 및 GS칼텍스 주유소에서 사용할 수 있는 모바일 상품권을 증정할 예정이다. ▲1등 100만원(7명), ▲2등 1만원(613명), ▲3등 5000원(2013명) 등 총 2633명의 고객을 추첨해 5월 중으로 상품권을 지급한다.

지난달 15일부터 오는 30일까지 계좌를 개설한 최초 신규 고객 가운데 선착순 1만5000명에게는 국내주식 투자지원금 2만원이 제공된다. 해당 지원금은 국내 주식 거래 시 현금처럼 사용할 수 있다.

이와 함께 '국내주식 모으기' 서비스를 활용한 이벤트도 진행한다. 3월 23일부터 5월 29일까지 국내 주식시장에 상장된 국내주식 및 국내상장 ETF를 국내주식 모으기 서비스를 통해 100만원 이상 누적 매수한 고객들을 대상으로 총 3000만원의 상금(조건 달성 고객 수에 맞춰 균등 분배되어 지급 예정)을 증정한다.

삼성증권 관계자는 "앞으로도 고객들이 쉽고 재미있게 자산을 관리할 수 있도록 차별화된 혜택과 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com