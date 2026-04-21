뉴욕증시 프리뷰, 휴전합의 기대 속 주가 선물 상승…유나이티드헬스↑ VS GE에어로스페이스·애플↓

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중동 휴전 종료 임박…트럼프 "이란, 휴전 수차례 위반"

JP모간 "S&P500 연말 목표 상향"…골드만 "신고가 이어질 것"

케빈 워시 청문회…연준 독립성 시험대

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 인공지능(AI) 기대 재점화와 기업 실적 호조에 힘입어 21일(현지시간) 일제히 상승했다.

나스닥 종합지수가 13거래일 연속 상승 흐름을 마감했지만, 투자자들은 여전히 증시의 추가 상승 가능성에 무게를 두고 있다. 다만 미국과 이란 간 2주간의 휴전이 22일 종료를 앞두고 있어 중동 정세는 여전히 최대 변수로 남아 있다.

미 동부시간 오전 8시45분 기준 다우존스 E-미니 선물은 291.00포인트(0.59%) 상승했고, S&P500 E-미니 선물은 26.50포인트(0.37%), 나스닥100 E-미니 선물은 118.00포인트(0.44%) 올랐다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

전날 뉴욕 증시의 주요 지수는 주말 사이 중동 긴장이 다시 고조되면서 하락 마감했다. 특히 나스닥 종합지수는 1992년 이후 가장 길었던 13거래일 연속 상승 행진을 마감했다.

그러나 시장은 다시 위험선호 흐름을 되찾고 있다. 유가 하락도 투자심리를 뒷받침했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 0.4% 하락해 배럴당 89달러를 웃도는 수준에서 거래됐고, 브렌트유 선물은 0.3% 내린 배럴당 95달러 위에서 움직였다.

◆ JP모간 "S&P500 연말 목표 상향"…골드만 "신고가 이어질 것"

월가 투자은행 JP모간은 AI와 기술주 중심의 실적 개선을 근거로 S&P500의 연말 목표치를 상향 조정했다. 아마존도 전날 AI 스타트업 앤스로픽에 최대 250억달러를 추가 투자하겠다고 밝히며 빅테크의 AI 투자 열기가 여전히 강하다는 점을 보여줬다.

이번 계약은 AI 인프라 확대를 위한 것으로, 아마존은 이미 최근 몇 년간 앤스로픽에 80억달러를 투자한 바 있다. 앤스로픽은 향후 10년 동안 아마존웹서비스(AWS) 기술에 1000억달러 이상을 지출하기로 약속했다. 이에 따라 아마존의 주가는 장전 거래에서 2.7% 상승했다.

골드만삭스도 보고서에서 "미국 증시는 향후 몇 달 동안 지속적인 실적 성장에 힘입어 계속해서 새로운 고점을 경신할 것"이라고 전망했다.

이어 "최근 몇 주 동안 컨센서스 실적 전망치가 꾸준히 상향 조정되고 있으며, 이것이 이번 증시 랠리의 펀더멘털 기반이 되고 있다"고 설명했다.

금융정보업체 LSEG 데이터에 따르면 지난 주까지 S&P500 구성 종목 가운데 실적을 발표한 48개 기업 중 87.5%가 시장 예상치를 웃돌았다. 이는 장기 평균인 67.4%를 크게 상회하는 수준이다.

웰스파고 수석 전략가 권오성은 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 여전히 시장이 상방으로 더 크게 오버슈팅할 것으로 본다"며 "7월까지 S&P500 목표치를 7300으로 보고 있는데, 이는 사실상 연말 목표치와 같다"고 말했다.

그는 "향후 3개월 동안 미국 경제는 괜찮을 것이라고 생각한다"고 덧붙였다. 이는 전날 종가 대비 약 3%의 추가 상승 여력을 의미한다.

유나이티드헬스케어 간판 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유나이티드헬스 급등…3M·GE·애플도 주목

개장 전 거래에서는 유나이티드헬스(UNH), 3M(MMM), GE 에어로스페이스(GE), 애플(AAPL) 등이 주목받았다.

건강보험 대기업 ▲유나이티드헬스(UNH)는 1분기 조정 주당순이익(EPS) 7.23달러, 매출 1172억달러를 기록하며 시장 예상치인 EPS 6.57달러, 매출 1095억7000만달러를 웃돌았다. 연간 실적 전망도 상향 조정하면서 주가는 장전 거래에서 7% 넘게 급등했다. 경쟁사인 ▲CVS헬스(CVS)와 ▲휴마나(HUM)도 각각 2~5% 상승했다.

반면 항공기 엔진 제조업체 ▲GE 에어로스페이스(GE)는 1분기 실적 발표 후 5% 가까이 내렸다.

산업재·소재 기업 ▲3M(MMM)도 다소 부진한 가이던스와 엇갈린 실적으로 3% 넘게 하락했다. 회사는 올해 EPS를 8.50~8.70달러로 제시했다. 1분기 조정 EPS는 2.14달러로 예상치(1.98달러)를 웃돌았지만 매출 60억달러는 기대에 부합했다.

항공사 ▲알래스카 에어(ALK)는 연간 실적 전망을 철회하면서 2.3% 하락했고, ▲애플(AAPL)은 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 장기적으로 하드웨어 책임자인 존 터너스(John Ternus)에게 경영권을 넘길 것이라는 소식에 0.4% 하락했다.

◆ 중동 휴전 종료 임박…트럼프 "이란, 휴전 수차례 위반"

시장의 가장 큰 변수는 여전히 중동이다. 지난 금요일 이란이 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협 재개방을 약속하면서 긴장 완화 기대가 커졌지만, 주말 사이 이란이 선박을 향해 경고 사격으로 보이는 행동을 하고 미군이 이란 화물선을 나포하면서 분위기는 다시 급변했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 "이란이 휴전을 수차례 위반했다!"고 주장하며 긴장을 다시 끌어올렸다.

이란은 한때 미국과의 2차 협상 불참을 선언했지만, 이후 한 고위 관계자가 로이터에 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 것으로 예상되는 회담에 대표단을 보낼 가능성을 시사했다. 2주간의 휴전 종료 시점이 다가오고 있다는 점도 시장의 부담 요인이다.

골드만삭스는 "단기적으로 주식시장의 변동성은 지정학적 불확실성과 계속 연동될 가능성이 높다"고 분석했다.

◆ 케빈 워시 청문회…연준 독립성 시험대

투자자들은 이날 예정된 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 지명자인 케빈 워시의 상원 인준 청문회도 주목하고 있다.

공화당 소속 톰 틸리스 상원의원은 법무부가 제롬 파월 파월 의장에 대한 조사를 종료할 때까지 워시의 인준을 막겠다고 밝힌 상태다. 그는 해당 조사가 중앙은행의 독립성을 위협한다고 보고 있다.

이번 청문회 결과는 향후 통화정책 방향에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 일반적으로 연준 의장 지명자가 인준되지 않으면 기존 의장이 당분간 자리를 유지하지만, 트럼프 대통령은 파월 의장이 임기가 끝나는 5월에도 물러나지 않으면 해임하겠다고 공언한 상태다.

워시는 상원 은행위원회 제출용 사전 발언문에서 "연준은 자신의 역할에 충실해야 한다"며 "연준의 독립성이 가장 크게 위협받는 순간은 재정 정책이나 사회 정책처럼 권한도 전문성도 없는 분야로 벗어날 때"라고 말했다.

한편 이날 개장 전 발표된 미국의 3월 소매판매는 이란과의 전쟁으로 휘발유 가격이 급등하고 세금 환급 효과가 겹치면서 예상보다 큰 폭으로 증가했다.

미 상무부 산하 인구조사국은 지난달 미국의 소매판매가 전월 대비 1.7% 증가했다고 밝혔다. 이는 2월의 0.7% 증가(상향 수정) 이후 나온 수치로, 로이터가 집계한 시장 예상치인 1.4% 증가를 웃돌았다. 자동차 판매 증가도 소매판매를 끌어올린 요인으로 꼽혔다.

미국과 이스라엘의 대이란 충돌로 글로벌 유가는 30% 이상 급등했고, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 3월 미국의 소매 휘발유 가격은 24.1% 상승했다. 스탠퍼드대 경제정책연구소는 전쟁에 따른 가격 급등으로 올해 미국인들의 연평균 휘발유 비용이 857달러 늘어난 것으로 추산했다. 다만 국세청(IRS) 자료에 따르면 3월 27일까지 평균 세금 환급액은 지난해 같은 기간보다 351달러 증가해 소비를 일부 뒷받침했다.

koinwon@newspim.com