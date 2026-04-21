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뉴욕증시 프리뷰, 휴전합의 기대 속 주가 선물 상승…유나이티드헬스↑ VS GE에어로스페이스·애플↓

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AI 핵심 요약

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  • 미국 주가지수 선물이 21일 AI 기대와 기업 실적 호조로 상승했다.
  • 나스닥13일 연속 상승 마감했으나 중동 휴전 종료가 변수로 작용했다.
  • JP모간 S&P500 목표 상향하고 유나이티드헬스 실적 호조로 주가 급등했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 휴전 종료 임박…트럼프 "이란, 휴전 수차례 위반"
JP모간 "S&P500 연말 목표 상향"…골드만 "신고가 이어질 것"
케빈 워시 청문회…연준 독립성 시험대

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 인공지능(AI) 기대 재점화와 기업 실적 호조에 힘입어 21일(현지시간) 일제히 상승했다.

나스닥 종합지수가 13거래일 연속 상승 흐름을 마감했지만, 투자자들은 여전히 증시의 추가 상승 가능성에 무게를 두고 있다. 다만 미국과 이란 간 2주간의 휴전이 22일 종료를 앞두고 있어 중동 정세는 여전히 최대 변수로 남아 있다.

미 동부시간 오전 8시45분 기준 다우존스 E-미니 선물은 291.00포인트(0.59%) 상승했고, S&P500 E-미니 선물은 26.50포인트(0.37%), 나스닥100 E-미니 선물은 118.00포인트(0.44%) 올랐다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

전날 뉴욕 증시의 주요 지수는 주말 사이 중동 긴장이 다시 고조되면서 하락 마감했다. 특히 나스닥 종합지수는 1992년 이후 가장 길었던 13거래일 연속 상승 행진을 마감했다.

그러나 시장은 다시 위험선호 흐름을 되찾고 있다. 유가 하락도 투자심리를 뒷받침했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 0.4% 하락해 배럴당 89달러를 웃도는 수준에서 거래됐고, 브렌트유 선물은 0.3% 내린 배럴당 95달러 위에서 움직였다.

◆ JP모간 "S&P500 연말 목표 상향"…골드만 "신고가 이어질 것"

월가 투자은행 JP모간은 AI와 기술주 중심의 실적 개선을 근거로 S&P500의 연말 목표치를 상향 조정했다. 아마존도 전날 AI 스타트업 앤스로픽에 최대 250억달러를 추가 투자하겠다고 밝히며 빅테크의 AI 투자 열기가 여전히 강하다는 점을 보여줬다.

이번 계약은 AI 인프라 확대를 위한 것으로, 아마존은 이미 최근 몇 년간 앤스로픽에 80억달러를 투자한 바 있다. 앤스로픽은 향후 10년 동안 아마존웹서비스(AWS) 기술에 1000억달러 이상을 지출하기로 약속했다. 이에 따라 아마존의 주가는 장전 거래에서 2.7% 상승했다.

골드만삭스도 보고서에서 "미국 증시는 향후 몇 달 동안 지속적인 실적 성장에 힘입어 계속해서 새로운 고점을 경신할 것"이라고 전망했다.

이어 "최근 몇 주 동안 컨센서스 실적 전망치가 꾸준히 상향 조정되고 있으며, 이것이 이번 증시 랠리의 펀더멘털 기반이 되고 있다"고 설명했다.

금융정보업체 LSEG 데이터에 따르면 지난 주까지 S&P500 구성 종목 가운데 실적을 발표한 48개 기업 중 87.5%가 시장 예상치를 웃돌았다. 이는 장기 평균인 67.4%를 크게 상회하는 수준이다.

웰스파고 수석 전략가 권오성은 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 여전히 시장이 상방으로 더 크게 오버슈팅할 것으로 본다"며 "7월까지 S&P500 목표치를 7300으로 보고 있는데, 이는 사실상 연말 목표치와 같다"고 말했다.

그는 "향후 3개월 동안 미국 경제는 괜찮을 것이라고 생각한다"고 덧붙였다. 이는 전날 종가 대비 약 3%의 추가 상승 여력을 의미한다.

유나이티드헬스케어 간판 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유나이티드헬스 급등…3M·GE·애플도 주목

개장 전 거래에서는 유나이티드헬스(UNH), 3M(MMM), GE 에어로스페이스(GE), 애플(AAPL) 등이 주목받았다.

건강보험 대기업 ▲유나이티드헬스(UNH)는 1분기 조정 주당순이익(EPS) 7.23달러, 매출 1172억달러를 기록하며 시장 예상치인 EPS 6.57달러, 매출 1095억7000만달러를 웃돌았다. 연간 실적 전망도 상향 조정하면서 주가는 장전 거래에서 7% 넘게 급등했다. 경쟁사인 ▲CVS헬스(CVS)와 ▲휴마나(HUM)도 각각 2~5% 상승했다.

반면 항공기 엔진 제조업체 ▲GE 에어로스페이스(GE)는 1분기 실적 발표 후 5% 가까이 내렸다.

산업재·소재 기업 ▲3M(MMM)도 다소 부진한 가이던스와 엇갈린 실적으로 3% 넘게 하락했다. 회사는 올해 EPS를 8.50~8.70달러로 제시했다. 1분기 조정 EPS는 2.14달러로 예상치(1.98달러)를 웃돌았지만 매출 60억달러는 기대에 부합했다.

항공사 ▲알래스카 에어(ALK)는 연간 실적 전망을 철회하면서 2.3% 하락했고, ▲애플(AAPL)은 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 장기적으로 하드웨어 책임자인 존 터너스(John Ternus)에게 경영권을 넘길 것이라는 소식에 0.4% 하락했다.

◆ 중동 휴전 종료 임박…트럼프 "이란, 휴전 수차례 위반"

시장의 가장 큰 변수는 여전히 중동이다. 지난 금요일 이란이 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협 재개방을 약속하면서 긴장 완화 기대가 커졌지만, 주말 사이 이란이 선박을 향해 경고 사격으로 보이는 행동을 하고 미군이 이란 화물선을 나포하면서 분위기는 다시 급변했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 "이란이 휴전을 수차례 위반했다!"고 주장하며 긴장을 다시 끌어올렸다.

이란은 한때 미국과의 2차 협상 불참을 선언했지만, 이후 한 고위 관계자가 로이터에 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 것으로 예상되는 회담에 대표단을 보낼 가능성을 시사했다. 2주간의 휴전 종료 시점이 다가오고 있다는 점도 시장의 부담 요인이다.

골드만삭스는 "단기적으로 주식시장의 변동성은 지정학적 불확실성과 계속 연동될 가능성이 높다"고 분석했다.

케빈 워시 청문회…연준 독립성 시험대

투자자들은 이날 예정된 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 지명자인 케빈 워시의 상원 인준 청문회도 주목하고 있다.

공화당 소속 톰 틸리스 상원의원은 법무부가 제롬 파월 파월 의장에 대한 조사를 종료할 때까지 워시의 인준을 막겠다고 밝힌 상태다. 그는 해당 조사가 중앙은행의 독립성을 위협한다고 보고 있다.

이번 청문회 결과는 향후 통화정책 방향에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 일반적으로 연준 의장 지명자가 인준되지 않으면 기존 의장이 당분간 자리를 유지하지만, 트럼프 대통령은 파월 의장이 임기가 끝나는 5월에도 물러나지 않으면 해임하겠다고 공언한 상태다.

워시는 상원 은행위원회 제출용 사전 발언문에서 "연준은 자신의 역할에 충실해야 한다"며 "연준의 독립성이 가장 크게 위협받는 순간은 재정 정책이나 사회 정책처럼 권한도 전문성도 없는 분야로 벗어날 때"라고 말했다.

한편 이날 개장 전 발표된 미국의 3월 소매판매는 이란과의 전쟁으로 휘발유 가격이 급등하고 세금 환급 효과가 겹치면서 예상보다 큰 폭으로 증가했다.

미 상무부 산하 인구조사국은 지난달 미국의 소매판매가 전월 대비 1.7% 증가했다고 밝혔다. 이는 2월의 0.7% 증가(상향 수정) 이후 나온 수치로, 로이터가 집계한 시장 예상치인 1.4% 증가를 웃돌았다. 자동차 판매 증가도 소매판매를 끌어올린 요인으로 꼽혔다.

미국과 이스라엘의 대이란 충돌로 글로벌 유가는 30% 이상 급등했고, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 3월 미국의 소매 휘발유 가격은 24.1% 상승했다. 스탠퍼드대 경제정책연구소는 전쟁에 따른 가격 급등으로 올해 미국인들의 연평균 휘발유 비용이 857달러 늘어난 것으로 추산했다. 다만 국세청(IRS) 자료에 따르면 3월 27일까지 평균 세금 환급액은 지난해 같은 기간보다 351달러 증가해 소비를 일부 뒷받침했다.

koinwon@newspim.com

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애플 팀 쿡 시대 막 내린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 21일(현지시간) 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장을 팀 쿡의 후임 최고경영자(CEO)로 선임한다고 발표했다. 애플은 이날 터너스 수석 부사장이 오는 9월 1일부로 CEO로서 임기를 시작한다고 밝혔다. 쿡 CEO는 이사회 의장으로 자리를 옮긴다. 이번 인사는 쿡 CEO가 스티브 잡스 사망 직전인 2011년 CEO직을 이어받은 이후 14년 만의 첫 수장 교체다. 터너스는 애플의 여덟 번째 CEO가 된다. 애플은 성명에서 "쿡은 터너스와 원활한 인수인계를 위해 여름까지 CEO 역할을 계속 수행할 것"이라고 밝혔다. 비상임 이사회 의장인 아서 레빈슨은 같은 날 선임 독립이사로 역할이 바뀐다. 쿡 CEO는 성명에서 "애플 CEO로 일한 것은 내 인생 최고의 특권이었다"며 "애플을 온 마음을 다해 사랑한다"고 했다. 그러면서 "고객의 삶을 풍요롭게 하고 세계 최고의 제품과 서비스를 만들기 위해 한결같이 헌신해온 독창적이고 혁신적이며 창의적인, 그리고 깊은 배려심을 가진 팀원들과 함께할 기회를 가졌던 것에 진심으로 감사하다"고 밝혔다. CNBC에 따르면 애플의 시가총액은 쿡 재임 기간 약 24배나 급증해 이날 종가 기준 4조 달러를 기록했다. 같은 기간 매출은 4배나 증가했다. 쿡 CEO는 애플워치와 에어팟, 비전 프로 등 웨어러블 기기 사업을 이끌었다.  터너스는 쿡보다 하드웨어 전문가로, 펜실베이니아대학교 기계공학과를 졸업한 지 4년 만에 애플에 입사해 인생의 절반가량을 애플에서 보냈다. 아이폰과 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟, 비전 프로 등 애플의 핵심 하드웨어 엔지니어링팀 전반을 총괄해왔다. 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그가 그를 차기 CEO 유력 후보로 조명한 바 있을 정도로 업계에서는 이번 애플의 결정을 예고된 인사로 받아들이고 있다. 전문가들은 터너스 신임 CEO가 풀어야 할 과제가 만만치 않다고 지적한다. 지정학적 긴장과 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책으로 공급망이 갈수록 복잡해지고 있으며, 인공지능(AI) 칩 수요 급증에 따른 메모리 부족 문제도 지속하고 있다. 애플의 주가는 CEO 교체 발표 이후 정규장 마감 후 시간 외 거래에서 약세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 5시 10분 애플은 전장보다 0.96% 내린 270.44달러를 기록했다.  존 터너스 애플 차기 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.21 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-04-21 06:10
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日, 호주에 모가미급 11척 수출 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 일본 정부와 미쓰비시중공업이 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업의 최종 사업자로 공식 확정되면서, 모가미급 개량형 11척을 공급하는 대형 계약을 따냈다. 총사업비는 옵션을 포함해 최대 150억달러(약 20조원) 규모로 추산된다. 일본의 이번 수주는 2014년 '방위장비이전 3원칙' 도입 이후 일본이 성사시킨 최대 완성 무기 수출이란 점이 의미를 가진다. 호주 ABC방송과 로이터·AFP 등 주요 외신도 이번 계약을 "2차대전 이후 일본 방산 수출사에서 가장 상징적인 대형 함정 수출 사례"로 소개하며, "일본이 전통적인 '무기 수출 금기국' 이미지를 벗어나 새로운 위상을 구축하고 있다고" 전했다. ◆모가미급, 4800톤급 스텔스 다목적 호위함 = 호주가 선택한 플랫폼은 일본 해상자위대가 운용 중인 만재 4800톤급 모가미급(FFM) 개량형으로, 평시 해상교통로 경계·감시 임무뿐 아니라 대잠·대공·대수상·기뢰전까지 통합 수행하도록 설계된 다목적 호위함이다. 레이더 반사면적을 줄인 스텔스 선체 형상과 통합 마스트, 최신 통합전투체계를 적용해 중형급임에도 고밀도 임무 수행이 가능한 것이 특징이다. 특히 함내 각종 장비·시스템의 자동화 수준을 대폭 끌어올려 승조원 규모를 약 90명 수준으로 줄인 점이 운용유지비 절감과 인력 운용 효율 측면에서 높은 평가를 받았다. 독일 MEKO(다목적용 모듈 조합형 전투함) 계열과의 경쟁에서 호주가 일본안을 택한 결정적 요인으로 지목된다. 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업에서 최종 사업자로 선정된 일본 미쓰비시중공업의 모가미급 개량형 호위함 조감도. 최대 150억달러(약 20조원) 규모, 11척 일괄 수출 계약으로 2차대전 이후 일본 방산사(史) 최대 함정 수출 사례로 평가된다. [사진 출처=미쓰비시중공업] 2026.04.21 gomsi@newspim.com ◆잠수함·초계기 수출 좌절 뒤에 얻은 첫 성과 = 일본은 2014년 '무기수출 3원칙'을 대체하는 '방위장비이전 3원칙'을 도입하며 동맹·우방국에 대한 무기 수출 길을 열었다. 하지만 실제로는 오랫동안 의미 있는 완성무기 수출 실적을 만들지 못했다는 평가를 받아왔다. 대표적으로 2010년대 중반 호주 차세대 재래식 잠수함 사업에서 소류급 수출형을 앞세워 약 44조원 규모 수주전에 나섰지만, 기술이전 범위와 산업협력 조건 등에서 불리하게 작용해 프랑스에 사업을 내준 바 있다. 영국을 상대로 한 P-1 해상초계기 수출 시도 역시 비용 문제와 정치·전략적 고려가 겹치며 최종 선정에 실패하면서, "규제는 풀었지만 수출 경험과 레퍼런스 부족으로 번번이 고배를 마셨다"는 자성론을 낳았다. 이번 호주 모가미급 호위함 수출은 이런 잇단 좌절 끝에 얻어낸 첫 대형 완성무기 수출 사례라는 점에서, 일본 방산 수출 전략이 본격적인 '실적 단계'로 넘어가는 분기점으로 받아들여지고 있다. ◆범정부 수출 사령탑 추진 = 일본 정부는 이번 수주를 계기로 외무성·방위성·경제 관련 부처 국장급 인사가 참여하는 범정부 무기 수출 컨트롤타워 신설을 추진하며, 제도·조직 차원의 체질 개선에 나서고 있다. 핵심은 '방위장비이전 3원칙' 운용지침 가운데 살상력이 높은 무기 수출을 5개 유형으로만 제한해 온 구조를 재검토해, 예외 인정 범위를 과감히 넓히거나 사실상 폐지하는 쪽으로 방향을 잡는 데 있다. 지금까지는 각 건별로 "수출 가능한 품목을 찾아 예외를 허용하는 방식"이었다면, 앞으로는 처음부터 수출을 염두에 두고 법·제도와 정부 조직을 다시 설계하는 방식으로 패러다임을 바꾸겠다는 것이다. 이를 통해 일본은 호주형 모가미급을 포괄적 모델로 삼아 인도·태평양 역내 제3국으로 수출을 확장하는 구상까지 모색하고 있다는 관측이 제기된다. ◆'무기 수출 대국' 노리는 일본… K-방산과 정면 경쟁 구도 = 모가미급 11척 수출 계약은 일본이 '전쟁 가능한 국가' 논쟁을 넘어, 방위산업을 본격적인 수출·성장 산업으로 삼겠다는 의지를 대외적으로 드러낸 신호탄이라는 지적이다. 일본은 이번 사례를 발판으로 호주·영국·인도 등 인도·태평양 파트너 국가에 대한 함정·미사일·센서 체계 수출을 확대하고, 자국 조선·방산업계의 생산 기반을 유지·확대하는 선순환을 노리고 있다. 반면, 한국은 리튬이온 배터리 탑재 재래식 잠수함과 전차·자주포 패키지 계약을 앞세워 중동·동유럽·동남아 시장에서 이미 공격적인 수출 실적을 축적해 왔다. 그 결과로 양국은 글로벌 해양·지상 방산 시장에서 정면으로 부딪치는 '창과 방패의 경쟁 구도'로 빠르게 재편되고 있다. 일본이 호주에서 전후 최대 호위함 딜을 따냈다면, 한국은 폴란드 등에서 초대형 패키지 계약을 기반으로 연간 방산 수출 200억~300억달러를 노리는 상황이다. 인도·태평양과 중동을 축으로 한 '한일 방산 수출대전'이 본격 점화된 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-04-21 00:48

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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