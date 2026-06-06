美·이란, 호르무즈서 또 충돌…걸프국 미군기지 보복 공격도

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미국과 이란이 호르무즈 해협과 걸프 지역을 둘러싸고 또다시 군사 공격을 주고받으면서 중동 긴장이 고조되고 있다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 5일(현지시간) 성명을 통해 쿠웨이트와 바레인에 있는 미군 기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. IRGC는 또 자국의 허가 없이 호르무즈 해협을 통과하려 한 유조선 4척에도 발포했다고 주장했다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]

이에 대해 중동 지역 군사 작전을 총괄하는 미국 중부사령부도 이란이 쿠웨이트와 바레인을 향해 탄도미사일 7발을 발사했다고 밝혔다.

중부사령부는 이번 공격이 미군이 호르무즈 해협을 향해 발사된 이란의 자폭형 공격 드론 4기를 격추한 지 몇 시간 만에 이뤄졌다고 설명했다.

다만 이란이 발사한 미사일 7발 가운데 6발은 요격됐고, 나머지 1발은 의도한 목표에 도달하지 못했다고 부연했다.

현재까지 미군 인명 피해는 보고되지 않았으며, 바레인 주둔 미 해군 제5함대 본부가 손상됐다는 이란 측 주장도 사실이 아니라고 반박했다.

이번 충돌은 이란이 호르무즈 해협에서 유조선을 공격하면서 촉발된 것으로 보인다. 이란이 유조선을 향해 발사한 자폭 드론 4기를 미군이 격추한 뒤, 추가 해상 공격을 막기 위해 고루크와 게슘섬에 있는 이란 해안 감시 레이더 기지를 타격하자 이란이 쿠웨이트와 바레인 등 걸프 지역 미군기지에 보복 공격을 시도한 것이다.



IRGC는 "호르무즈 해협을 통과하던 유조선을 나포하는 과정에서 미군 드론이 이란 통신시설을 공격했다"며 이에 대한 보복으로 쿠웨이트 알 살렘 공군기지와 바레인 내 미 해군 제5함대 시설을 겨냥해 미사일을 발사했다고 밝혔다.

yunyun@newspim.com