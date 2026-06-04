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[2026 민심] 서울시의회 지형도 4년 만에 재편…81석 민주 다수당 탈환

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  • 더불어민주당이 3일 서울시의원 선거에서 시의회 다수당 지위를 탈환했다
  • 민주당은 81석, 국민의힘은 37석을 확보해 동북·서남권은 민주당, 강남·서초·송파 등은 국민의힘이 강세를 보였다
  • 30·40대 비중이 가장 높고 31세 이인애·이광희가 최연소, 72세 김기덕·양평호가 최고령으로 12대 시의회 임기는 오는 7월 1일부터 시작된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘 37석…민주당 강북·서남권 강세
국힘 강남·서초 수성…비례 8·7석씩 양분
민주당 12개구·국민의힘 4개구 전석 승리

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 서울시의원 선거에서 더불어민주당이 서울시의회 다수당 탈환에 성공했다. 민주당은 강북권과 서남권을 중심으로 압승을 거둔 반면 국민의힘은 강남·서초 등 전통적 강세 지역을 수성하며 맞섰다.

4일 중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면 민주당은 지역구 73석과 비례대표 8석을 확보해 81석을 차지했다. 국민의힘은 지역구 30석과 비례대표 7석을 확보해 37석이다. 서울시의회는 지역구 103석·비례대표 15석 모두 118석이다. 

[AI 그래픽 = 송기욱 기자]

◆ 강북·서남권 민주당 압승, 강남·서초·송파는 국민의힘 우세

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

민주당은 서울 동북권에서 압도적인 우세를 보였다. 동대문구(4석), 중랑구(4석), 성북구(4석), 강북구(4석), 도봉구(4석), 노원구(6석), 은평구(4석), 서대문구(4석)에서 전석을 차지했다. 관악구에서도 5개 선거구를 모두 가져갔고 강서구(6석), 구로구(4석), 금천구(2석) 역시 민주당이 석권했다.

국민의힘은 강남벨트 수성에 성공했다. 서초구에서는 4개 선거구 전석을 확보했고 강남구에서도 6개 선거구를 모두 차지했다. 중구와 용산구 역시 각각 2석 전석을 국민의힘 후보가 가져갔다. 송파구에서는 6개 선거구 가운데 5곳을 국민의힘이 차지했고 민주당은 송파5 선거구에서 1석을 확보했다.

격전지에서는 양당이 엇갈린 성적표를 받아들었다. 성동구와 광진구는 각각 민주당 2석, 국민의힘 2석으로 의석을 나눠 가졌고 양천구도 양당이 2석씩 확보했다. 영등포구에서는 민주당이 3석, 국민의힘이 1석을 차지했다. 동작구에서는 민주당이 3석, 국민의힘이 1석을 확보했다. 강동구는 민주당 4석, 국민의힘 2석으로 민주당이 우위를 점했다. 

[AI 그래픽 = 송기욱 기자]

◆ 비례 '민주 8명·국민의힘 7명'…최연소는 이인애·이광희, 최다선은 김기덕 5선

비례대표는 민주당에서 이인애·함대건·송윤정·유주동·허윤정·장세훈·최정은·한기성 8명이 당선됐다. 국민의힘은 주수현·최종부·최원선·이문재·오현주·이종민·손정화 7명이다. 

당선인 연령대는 30대 22명, 40대 32명, 50대 33명, 60대 29명, 70대 2명으로 집계됐다. 최연소는 이인애(31) 비례대표와 이광희(31) 양천3 선거구 당선인이다. 최다선은 5선에 성공한 최고령 김기덕(72) 마포4 선거구 당선인이다. 양평호(72) 당선인도 김 당선인과 최고령이다. 

이번 선거로 구성되는 12대 서울시의회 의원 임기는 오는 7월 1일부터 2030년 6월 30일까지다. 서울시의회는 7월 중 첫 임시회를 열고 전반기 의장단과 상임위원장을 선출한 뒤 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.

서울특별시의회 본관. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 민주당 81명·국민의힘 37명 지역구·비례 당선인 명단

-더불어민주당(81명)

▲윤선희(종로1) ▲선정환(종로2) ▲김현우(성동2) ▲이민옥(성동3) ▲김회근(광진1) ▲최두호(광진2) ▲이영남(동대문1) ▲오중석(동대문2) ▲이의안(동대문3) ▲박규남(동대문4) ▲이영실(중랑1) ▲임규호(중랑2) ▲박승진(중랑3) ▲최형규(중랑4) ▲한신(성북1) ▲목소영(성북2) ▲강동길(성북3) ▲이소라(성북4) ▲김명희(강북1) ▲이상훈(강북2) ▲곽인혜(강북3) ▲허광행(강북4) ▲이영숙(도봉1) ▲박상근(도봉2) ▲유기훈(도봉3) ▲홍은정(도봉4) ▲박이강(노원1) ▲오금란(노원2) ▲봉양순(노원3) ▲노연수(노원4) ▲채유미(노원5) ▲김준성(노원6) ▲성흠제(은평1) ▲이병도(은평2) ▲박유진(은평3) ▲이현찬(은평4) ▲이동화(서대문1) ▲김호진(서대문2) ▲이승미(서대문3) ▲이용구(서대문4) ▲한기영(마포2) ▲채우진(마포3) ▲김기덕(마포4) ▲이광희(양천3) ▲옥동준(양천4) ▲고찬양(강서1) ▲장상기(강서2) ▲박계홍(강서3) ▲송순효(강서4) ▲홍재희(강서5) ▲김병진(강서6) ▲김미주(구로1) ▲김인제(구로2) ▲박무영(구로3) ▲박칠성(구로4) ▲이인식(금천1) ▲박희정(금천2) ▲고기판(영등포1) ▲전승관(영등포2) ▲양송이(영등포4) ▲김정환(동작1) ▲김경우(동작2) ▲노성철(동작3) ▲공우석(관악1) ▲주무열(관악2) ▲임만균(관악3) ▲김정애(관악4) ▲김정우(관악5) ▲이희동(강동1) ▲이준형(강동3) ▲양평호(강동4) ▲황인구(강동5) ▲정진철(송파5) ▲이인애(비례) ▲함대건(비례) ▲송윤정(비례) ▲유주동(비례) ▲허윤정(비례) ▲장세훈(비례) ▲최정은(비례) ▲한기성(비례)

-국민의힘(37명)

▲이정미(중구1) ▲윤수혁(중구2) ▲오천진(용산1) ▲최유희(용산2) ▲박중화(성동1) ▲황철규(성동4) ▲김영옥(광진3) ▲전은혜(광진4) ▲이민석(마포1) ▲이재식(양천1) ▲송건우(양천2) ▲차인영(영등포3) ▲이희원(동작4) ▲김지훈(서초1) ▲이숙자(서초2) ▲고광민(서초3) ▲이효진(서초4) ▲민경희(강남1) ▲강신욱(강남2) ▲이인화(강남3) ▲유만희(강남4) ▲이도희(강남5) ▲김길영(강남6) ▲윤유진(송파1) ▲김광철(송파2) ▲임춘대(송파3) ▲이성배(송파4) ▲이수진(송파6) ▲박춘선(강동2) ▲장태용(강동6) ▲주수현(비례) ▲최종부(비례) ▲최원선(비례) ▲이문재(비례) ▲오현주(비례) ▲이종민(비례) ▲손정화(비례)

oneway@newspim.com

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한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
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'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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