미래에셋박현주재단, 35기 장학증서 수여

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋박현주재단이 16일 제35기 해외교환 장학생 240여명에게 장학증서를 수여했다고 20일 밝혔다.
- 제35기 장학생은 25개국 파견 예정이며 미주·유럽 850만원, 아시아 650만원으로 장학금 지원을 확대했다.
- 재단은 장학생 특파원·MEET-UP·Sharing Day 등 교류·봉사 프로그램을 함께 운영하고 있다.
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2007년 이후 8191명 지원, 지역별 650만~850만원 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋박현주재단은 지난 16일 서울 영등포구 FKI타워에서 '제35기 미래에셋 해외교환 장학생 장학증서 수여식'을 개최했다고 20일 밝혔다.
행사에는 해외 대학 파견을 앞둔 신규 장학생 240여 명이 참석했다. 장학증서 수여와 함께 선배 장학생의 해외 교환 경험을 소개하는 전시와 장학생 간 네트워킹 프로그램이 진행됐다.
제35기 장학생은 서류전형과 온라인 전형을 거쳐 선발됐다. 이들은 독일과 미국, 일본 등 25개국의 대학으로 파견될 예정이다.
미래에셋 해외교환 장학생 사업은 2007년 제1기 선발을 시작했다. 재단은 현재까지 세계 50개국에 장학생 8191명을 파견·지원했다.
재단은 제35기부터 장학금 지원 규모를 확대했다. 미주·유럽 지역 파견 장학생에게는 850만원, 아시아 지역 파견 장학생에게는 650만원을 지원한다.
독일 아헨공과대학교로 파견될 예정인 임지민 성균관대학교 전자전기공학부 학생은 "해외 교환학업을 통해 빛을 활용한 반도체 기술에 대한 전문성을 키우고 다양한 국적의 학생들과 협업하고 싶다"고 말했다.
장용성 미래에셋박현주재단 이사장은 "도전과 배움을 통해 경쟁력을 높이고 다음 세대를 지원할 수 있는 글로벌 인재로 성장하기를 기대한다"고 말했다.
재단은 장학금 지원과 함께 장학생 간 교류를 위한 프로그램도 운영하고 있다. 파견 기간 중 현지 경험을 공유하는 '장학생 특파원', 귀국 후 지식과 경험을 나누는 'MEET-UP Project', 장학생들이 봉사활동에 참여하는 'Sharing Day' 등이다.
dconnect@newspim.com