롯데카드, 굿네이버스와 기후위기 대응 '2026 굿네이버스 레이스' 개최

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드가 16일 굿네이버스와 기후위기 대응 사회공헌 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 시민 참여형 환경보호·나눔 프로그램과 레이스 행사를 공동 추진하기로 했다
- 롯데카드는 ESG 브랜드 띵크어스를 중심으로 굿네이버스와 기후 캠페인 협력을 확대할 계획이라고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
러닝·환경보호·나눔 결합한 시민 참여형 캠페인
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 굿네이버스와 기후위기 대응 및 시민 참여형 사회공헌 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
협약식은 지난 16일 서울 종로구 롯데카드 본사에서 전계완 롯데카드 전략기획실장과 이건희 브랜드전략실장, 어정욱 굿네이버스 ESG사회공헌협력실장 등이 참석한 가운데 열렸다.
양 기관은 이번 협약을 통해 기후위기 대응을 위한 중장기 협력체계를 구축하고, 시민이 일상에서 참여할 수 있는 환경보호·나눔 프로그램을 공동 기획·운영하기로 했다.
대표 협력 사업은 '2026 굿네이버스 레이스'다. 러닝과 환경보호, 나눔을 결합한 시민 참여형 행사로, 참가자의 활동을 기부와 환경 개선 활동으로 연계하는 방식이다.
행사는 오는 9월 12일 서울에서 처음 열린다. 이후 광주와 부산에서도 순차적으로 개최될 예정이다.
롯데카드는 ESG 브랜드 '띵크어스(THINK US & EARTH)'를 중심으로 환경과 사회 분야의 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 이번 협약을 계기로 굿네이버스와 기후위기 대응 캠페인과 환경보호 활동, 시민 참여형 나눔 프로그램 등으로 협력 범위를 넓힐 계획이다.
롯데카드 관계자는 "이번 협약은 일상 속에서 환경 보호와 나눔을 함께 실천할 수 있는 사회공헌 모델을 확대하는 의미 있는 출발점"이라며 "앞으로도 지속가능한 ESG 활동을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com