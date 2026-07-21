헥토데이터, 신분증·문서 OCR 출시

AI 핵심 요약beta
- 헥토데이터가 21일 신분증·법인 문서 OCR 서비스를 출시했다.
- API와 AI 예제코드를 함께 제공해 도입을 쉽게 했다.
- 3분기 여권 OCR과 라이브니스·페이스매치도 추가한다.
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올 3분기 여권 인식·라이브니스·페이스매치 추가
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 헥토데이터가 신분증과 법인·사업자 문서를 자동으로 인식하는 광학문자인식(OCR, Optical Character Recognition) 서비스를 출시했다고 21일 밝혔다.
OCR은 이미지나 스캔 파일에 포함된 문자를 컴퓨터가 처리할 수 있는 데이터로 변환하는 기술이다. 헥토데이터는 서비스를 응용 프로그램 인터페이스(API) 형태로 개발자센터를 통해 제공한다.
이번 서비스에는 헥토그룹의 인공지능(AI) 전담 조직인 H.AI(Hecto AI)본부와 협업해 개발한 자체 OCR 기술이 적용됐다. 기업 고객은 별도의 OCR 엔진을 구축하지 않고 API를 연동해 관련 기능을 도입할 수 있다.
신분증 OCR은 ▲주민등록증 ▲외국인등록증 ▲운전면허증을 지원한다. 문서 OCR은 ▲법인등기부등본 ▲법인인감증명서 ▲개인·법인 사업자등록증에 포함된 정보를 인식한다.
헥토데이터는 고객사가 서비스 환경에 맞춰 API를 연동할 수 있도록 OCR 서비스와 AI 기반 예제코드를 함께 제공한다. AI 예제코드는 API 연동 과정에서 개발자가 참고할 수 있는 코드를 실시간으로 자동 생성하는 기능이다.
회사는 AI 예제코드가 관련 업계에서 처음 선보인 서비스라고 설명했다. 헥토데이터는 예제코드 제공을 통해 고객사의 개발 기간과 비용을 줄이고 API 도입 절차를 간소화할 수 있을 것으로 보고 있다.
OCR 상품은 업무 목적에 따라 ▲신분증 OCR ▲문서 OCR ▲신분증 OCR+진위확인 ▲문서 OCR+진위확인 등 4종의 패키지로 구성했다. 고객사는 문서 정보 인식과 진위확인 기능을 개별적으로 사용하거나 함께 선택할 수 있다.
헥토데이터는 3분기 중 여권 OCR 기능을 추가할 예정이다. 얼굴을 인식해 실제 사람인지 식별하는 '라이브니스(Liveness)'와 촬영한 얼굴이 신분증 사진과 일치하는지 검증하는 '페이스매치(Face Match)' 기능도 도입한다.
헥토데이터 관계자는 "OCR 서비스 출시를 포함해 외부 솔루션 의존도를 낮추고 자체 기술 기반 API 상품을 확대하고 있다"며 "고객사의 업무에 활용할 수 있는 데이터 API와 개발자 지원 서비스를 고도화할 것"이라고 말했다.
헥토데이터는 데이터를 수집해 기업 고객에게 API 형태로 제공하는 데이터 전문 기업이다. 최근에는 개인 판매자와 중소 사업자를 대상으로 한 커머스 데이터 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있다.
dconnect@newspim.com