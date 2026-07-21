삼성전자 사장단, 성과 자사주…노태문 57억·전영현 27억

AI 핵심 요약beta
- 노태문 삼성전자 사장이 21일 LTI로 자사주 2만2678주를 받았다.
- 전영현 부회장과 정현호 부회장도 각각 1만469주, 1만3419주를 수령했다.
- 삼성전자는 임원 장기성과급 일부를 자사주로 지급하는 제도를 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 대표이사 사장 겸 디바이스경험(DX)부문장이 장기성과인센티브(LTI)로 약 57억원 규모의 자사주를 받았다.
삼성전자는 21일 LTI 가운데 자사주를 받은 임원 928명의 지급 내역을 공시했다. 노 사장은 삼성전자 주식 2만2678주를 수령했다. 지급 기준 주가인 주당 25만4500원을 적용하면 약 57억7000만원 규모다.
전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스솔루션(DS)부문장은 1만469주를 받아 약 26억6400만원을 수령했다.
이재용 삼성전자 회장 보좌역인 정현호 삼성전자 부회장은 1만3419주로 약 34억1500만원어치를 받았다. 박학규 사업지원실장 사장은 9819주, 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장은 9990주를 각각 수령했다. 금액으로는 약 24억9900만원과 25억4200만원이다.
삼성전자는 지난 13일 임원 장기성과급 일부를 자사주로 지급하기 위해 보유 자사주 113만2477주를 처분한다고 공시한 바 있다.
LTI는 만 3년 이상 재직한 임원을 대상으로 이전 3년간의 경영 실적을 평가해 향후 3년에 걸쳐 지급하는 장기성과급 제도다. 성과에 따라 평균 연봉의 0~300%가 책정된다.
삼성전자는 지난해부터 임원의 책임경영을 강화하고 장기성과 창출을 유도하기 위해 LTI 일부를 자사주로 지급할 수 있도록 제도를 변경했다.
kji01@newspim.com