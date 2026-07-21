케이뱅크, 홍콩 해시키그룹과 해외송금 협력

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 21일 해시키·비피엠지와
- 블록체인 활용 해외송금·결제 협약을 했다.
- 3사는 디지털자산 기반 인프라 구축과
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 홍콩의 디지털자산 금융그룹 해시키그룹과 해외송금 및 결제 분야 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
케이뱅크와 국내 블록체인 기업 비피엠지(BPMG), 해시키그룹 3사는 블록체인을 활용한 해외송금 및 디지털자산 관련 사업에서 협력하기로 했다. 우선 한국-홍콩 간 송금 기술검증(PoC)을 추진할 계획이다.
협약을 통해 세 기관은 디지털자산 기반 해외송금·결제 인프라 구축, 디지털자산 수탁·변환·정산 관련 기술 및 서비스 협력, 신규 비즈니스 모델 개발 등을 공동으로 진행한다. 해시키그룹이 홍콩과 동남아시아에 구축한 송금 네트워크와 연계해 아시아 광역 송금 네트워크로 확장할 가능성도 검토한다.
케이뱅크는 본격적인 사업 추진에 앞서 고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 등 규제 준수 기준을 정립하고 내부 관리체계를 구축할 예정이다.
해시키그룹은 홍콩 본사에 싱가포르, 일본 등에 거점을 둔 아시아 디지털자산 금융그룹이다. 디지털자산 거래, 수탁, 자산운용, 블록체인 인프라 등 산업 전반에서 사업을 전개하고 있다.
케이뱅크는 올해 아랍에미리트 체인저, 태국 카시콘뱅크, 블록체인 기업 리플 등과 업무협약을 맺은 데 이어 이번 협력까지 글로벌 파트너십을 확대하고 있다.
romeok@newspim.com