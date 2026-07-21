삼성자산운용, 3분기 연금 투자전략 공개…연령별 ETF 포트폴리오 제시

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 21일 '연금 투자 가이드북'을 발간하고 KODEX 유튜브에서 웹세미나를 열었다.
- 가이드북은 연금 세제 혜택과 증시 전망, 연령별 맞춤 ETF 포트폴리오와 장기 자산배분 전략을 제시했다.
- 웹세미나는 연금 투자 원칙과 ETF 매매 팁을 설명하며, 참여자에게 경품을 제공한다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성자산운용이 3분기 연금 투자 가이드북을 발간하고 연령대별 ETF 포트폴리오와 시장 대응 전략을 소개하는 온라인 세미나를 연다.
삼성자산운용은 3분기 연금 투자 가이드북 'THE ACTION BOOK, 연금 Kodex하다'를 발간하고 이를 기념해 21일 오후 6시 KODEX 유튜브 채널에서 웹세미나를 개최한다고 밝혔다.
이번 가이드북은 최근 시장 변동성을 반영해 투자자가 실제 활용할 수 있는 연금 투자 전략을 담았다. 연금 세제 혜택과 미국·국내 증시 전망을 비롯해 연령대별 맞춤형 ETF 포트폴리오를 제시한 것이 특징이다.
삼성자산운용은 ▲20~30대에는 성장 테마 중심의 '성장형' ▲30~40대에는 성장주와 월배당 ETF를 조합한 '밸런스형' ▲50~60대에는 안정적인 현금흐름 확보에 초점을 맞춘 '수익 실현형' 포트폴리오를 추천했다.
웹세미나는 'Kodex ETF와 함께 Swim!'을 주제로 진행된다. 연금 투자 3가지 원칙과 미국·국내 증시 대응 전략, ETF 매매 팁 등 투자자들이 관심을 갖는 내용을 중심으로 설명할 예정이다.
퇴직연금의 ETF 투자 비중이 꾸준히 확대되면서 연금 계좌를 활용한 장기 자산배분 전략에 대한 관심도 커지고 있다. 업계에서는 단기 시장 변동성보다 투자 기간과 위험 성향에 맞는 자산배분이 연금 운용 성과를 좌우하는 핵심 요소로 보고 있다.
김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "반도체 기업들을 중심으로 증시 변동성이 커지면서 ETF 연금 투자자들의 우려가 높은 상황"이라며 "AI 성장 모멘텀이 여전히 유효한 만큼 이번 가이드북과 세미나가 장기 투자 전략을 세우는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
한편 3분기 'THE ACTION BOOK'은 삼성자산운용 홈페이지에서 누구나 무료로 내려받을 수 있으며, 웹세미나 설문에 참여한 시청자에게는 추첨을 통해 치킨 세트와 아이스크림 기프티콘 등을 증정한다.
plum@newspim.com