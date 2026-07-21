행안부, 침수된 경북 산불 이재민 임시주택 긴급 지원…2084동 전수점검

AI 핵심 요약beta
- 정부가 21일 경북 안동·의성 산불 이재민의 침수 피해 임시주택 이전과 지원에 나섰다
- 행안부는 경북도 보유 임시조립주택을 우선 제공하고 생활가전 등 필수 물품을 지원하기로 했다
- 또 경북 5개 시군 임시조립주택 2084동 전수점검과 제도 개선 TF를 구성해 안전관리 체계를 보완하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 집중호우로 침수 피해를 본 경북 안동·의성 지역 산불 이재민의 주거 이전을 지원하고, 경북지역 임시조립주택 2084동에 대한 전수점검에 나선다.
행정안전부는 지난 18일 집중호우로 침수된 안동시와 의성군의 산불 이재민 임시조립주택에 대해 신속한 주거 지원과 안전관리 강화 대책을 추진한다고 21일 밝혔다.
이번 집중호우로 하천이 범람하면서 안동시 일직면 귀미리와 의성군 단촌면 구계리에 설치된 임시조립주택이 침수됐다. 주민들이 사전에 대피해 인명피해는 발생하지 않았지만 일부 주택은 기초부에서 이탈하는 피해를 입었다.
행안부는 경북도 등 지방정부가 보유한 임시조립주택을 피해 이재민에게 우선 제공하기로 했다. 안동 지역 이재민은 사흘 안에 인근 임시조립주택으로 이전을 마치도록 하고, 의성 지역은 시설물 점검 결과에 따라 이전이 필요한 세대부터 입주를 지원한다.
취사·응급구호 물품과 함께 침수로 사용할 수 없게 된 냉장고와 세탁기 등 필수 생활가전도 지원할 예정이다.
행안부는 지난해 산불 피해를 본 경북 5개 시군의 임시조립주택 2084동도 전수점검한다. 지역별로는 안동 659동, 의성 192동, 청송 463동, 영양 69동, 영덕 701동이다.
지방정부가 자체 점검을 실시하고, 행안부는 민간 전문가와 함께 현장 확인점검에 나선다. 안전상 위해 요소 가운데 즉시 개선할 수 있는 사항은 현장에서 바로 조치할 방침이다.
제도 개선이 필요한 사항은 민간 전문가와 지방정부가 참여하는 '임시주거용 조립주택 제도 개선 전담팀(TF)'을 구성해 논의한다. 이를 통해 임시주거용 조립주택 운영지침을 개정하는 등 안전관리 체계를 보완할 계획이다.
김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "산불로 삶의 터전을 잃은 이재민이 임시거주시설에서 또 다른 재난 위험을 겪지 않도록 주거 이전과 생활가전 등 필요한 구호를 신속하게 지원하겠다"고 말했다.
이어 "실태조사와 전수점검을 통해 안전 위해 요소를 개선하고 전문가 자문과 관계기관 협의를 거쳐 안전관리 제도도 지속적으로 보완하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com