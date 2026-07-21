BC카드, 온라인 쇼핑 4% 적립 '페이북카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 21일 국내외 결제액 최대 4% 적립되는 페이북카드를 출시했다
- 온라인 쇼핑·패션·생활 분야 결제는 4% 적립하며 해외 결제는 전월 실적과 한도 없이 2% 적립된다
- 12월 31일까지 발급 고객에 매월 쇼핑·출석지원금 제공하며 연회비는 1만5000원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연말까지 최대 3만6000원 페이북머니 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 국내외 가맹점 결제액의 최대 4%를 페이북머니로 적립해주는 '페이북카드'를 출시했다고 21일 밝혔다.
페이북으로 결제할 수 있는 국내 모든 가맹점에서는 결제액의 1%를 적립해준다. 전월 이용실적이 40만원 이상이면 혜택이 제공되며 적립 한도는 없다.
해외 가맹점과 해외 직접구매 결제액에는 2% 적립 혜택을 제공한다. 해외 결제 적립은 전월 실적과 적립 한도 제한 없이 적용된다.
종합쇼핑과 패션, 생활 등 3개 온라인 쇼핑 분야에서는 결제액의 4%를 특별 적립해준다.
대상 가맹점은 네이버쇼핑과 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, SSG닷컴, 롯데온을 비롯해 무신사, 지그재그, W컨셉, 크림, 오늘의집, 컬리, 오아시스, 교보문고, 영풍문고, 예스24 등이다.
할부가 가능한 가맹점에서 5만원 이상 결제하면 최대 3개월 무이자 할부 혜택도 제공한다.
다만 공과금과 공공요금, 아파트 관리비, 대중교통, 상품권 구매, 무이자 할부 이용금액 등은 전월 이용 실적과 페이북머니 적립 대상에서 제외된다.
페이북카드는 최근 '레드닷 디자인 어워드 2026' 브랜드·커뮤니케이션 부문에서 본상을 수상했다.
BC카드는 올해 12월 31일까지 페이북카드를 발급한 고객에게 매월 쇼핑지원금 5000원과 출석지원금 1000원 등 최대 3만6000원 상당의 페이북머니를 제공하는 출시 기념행사도 진행한다.
카드는 국내 전용과 해외 겸용 마스터카드로 발급되며 연회비는 1만5000원이다.
김민권 BC카드 카드사업본부장은 "고객 선호도가 높은 온라인 쇼핑 분야에 혜택을 집중한 상품"이라며 "페이북을 중심으로 실질적인 혜택을 제공하는 상품과 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 페이북의 '쇼핑적립' 서비스를 이용하면 제휴 쇼핑몰 구매액의 최대 14%를 페이북머니로 추가 적립받을 수 있다.
yunyun@newspim.com