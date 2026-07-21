이수체인저스, KBA 3x3 프라임리그 4차 대회 우승

AI 핵심 요약beta
- 이수체인저스가 19일 KBA 3x3 프라임리그에서 우승해 FIBA 베이징 챌린저 출전권을 확보했다고 21일 밝혔다다.
- 이수그룹은 팀 후원과 함께 훈련비·우승 인센티브를 지원하고 국제대회·국가대표팀 연습경기 참가를 뒷받침하기로 했다다.
- 이수그룹은 3x3 농구 외에도 골프·육상·유소년 야구 등 기초·유소년 스포츠를 폭넓게 후원하고 있다다.
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FIBA 베이징 챌린저 출전권 확보
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이수그룹이 후원하는 3대3 농구팀 이수체인저스가 'KBA 3x3 프라임리그 2026' 4차 대회에서 우승해 국제대회 출전권을 확보했다고 21일 밝혔다.
이수체인저스는 지난 19일 경기 용인 수지 롯데몰 특설코트에서 열린 대한민국농구협회(KBA) 주최 대회 결승전에서 블랙라벨스포츠를 21대18로 꺾었다. 이달 13일 이수그룹과 공식 후원 협약을 체결한 뒤 출전한 첫 대회 우승이다.
이번 우승으로 이수체인저스는 다음 달 22일부터 23일까지 중국 베이징에서 열리는 '국제농구연맹(FIBA) 3x3 베이징 챌린저' 참가 자격을 얻었다. 이 대회에는 세계 각국의 프로팀 16개가 참가한다.
이수체인저스는 대한민국농구협회로부터 항공권 등을 지원받아 대회에 출전할 예정이다.
FIBA 3x3 종목은 선수별 포인트를 합산해 국가 순위를 산정하고 이를 국가대항전 출전권 배정에 활용한다. 현재 아시안게임 국가대표 선수들이 국내 개인 순위 1~4위에 올라 있으며 이수체인저스 소속 선수 4명은 5~8위에 자리하고 있다.
이수체인저스는 오는 28일 충북 진천선수촌을 방문해 9월 아시안게임을 준비하는 3x3 국가대표팀과 연습경기를 치를 예정이다.
이수체인저스는 국내 3x3 농구팀 코스모 출신 선수들로 구성됐다. 이수그룹은 올해 그룹 출범 30주년을 맞아 팀을 발굴하고 후원 협약을 맺었다.
이수그룹은 선수단에 훈련비를 지원하고 대회 우승에 따른 특별 인센티브를 지급한다.
이동윤 이수체인저스 주장은 "이수체인저스 이름으로 출전한 첫 대회에서 우승해 기쁘다"며 "8월 베이징 챌린저에서도 경기력을 보여줄 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
이수그룹 관계자는 "국제대회 출전과 국가대표팀 연습경기를 지원하고 향후 국내 3x3 프로리그 출범 움직임에 맞춰 후원을 이어갈 계획"이라고 말했다.
이수그룹은 3x3 농구 외에도 유소년 스포츠와 기초 종목을 후원하고 있다. 주니어 골프대회 '영건스 매치플레이'를 공동 주최하고 있으며 지난해 아마추어 골프 국가대표 안성현 선수와 후원 계약을 체결했다.
대구 월배중학교 육상부와도 후원 협약을 맺었으며 류현진재단과는 2년 연속 스폰서십을 체결해 유소년 야구 선수 육성을 지원하고 있다.
dconnect@newspim.com