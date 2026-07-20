동해시의회, 제364회 임시회 제5차 본회의..."동해 10味, 농가 매출 확대 기대"

AI 핵심 요약beta
- 동해시의회는 20일 제364회 임시회에서 6개 부서 업무계획을 청취했다.
- 의원들은 문화예술단체 지원과 합창단 처우 개선을 주문했다.
- 관광 설명회 보완과 무릉제 홍보 강화도 요청했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의회는 20일 제364회 임시회 제5차 본회의를 열고 문화예술과, 문화관광재단, 관광과, 무릉전략과, 교통과, 평생학습과 등 6개 부서의 주요업무 계획을 청취했다고 밝혔다.
김창래 의원은 문화예술단체 지원 사업의 공정성을 강조하며 "공모사업 선정 시 각 사업 성격과 규모를 면밀히 검토하고 심사 절차를 투명하게 운영해야 한다"고 밝혔다.
오윤기 의원은 시립합창단의 처우와 운영 환경을 점검할 것을 제안하며 "단원들의 사기 진작과 공연 완성도 제고를 위한 개선 방안이 필요하다"고 언급했다.
최이순 의원은 삼화사 관리시설의 예산 운용의 투명성과 효율성을 확보하기 위한 면밀한 사업 계획 검토를 주문했다.
곽준수 의원은 관광설명회 방식을 보완하길 바라면서 "특정 지역과 연령층을 대상으로 한 소규모 타깃형 설명회를 고려해야 한다"고 말했다. 또한 관광 팸투어가 실질적인 방문 유도로 이어질 것을 강조했다.
전종규 의원은 "동해시 고유 캐릭터를 대중교통 디자인에 접목해 도시의 인지도를 높이는 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.
유영선 의원은 중·고등학생을 위한 다각적 참여 프로그램의 필요성을 언급하며 "무릉제에서 진행되는 동해 10味(요리경연대회)를 대대적으로 홍보해 농가 매출 확대에 기여할 수 있도록 축제 준비에 만전을 기해달라"고 요청했다.
onemoregive@newspim.com