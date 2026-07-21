한화생명, 경도인지장애·초로기 치매 솔루션 공모

AI 핵심 요약beta
- 한화생명은 21일 경도인지장애·초로기 치매 솔루션 공모전을 발표했다
- 공모는 디지털·AI 등 5개 분야, 아이디어·실행 2개 트랙으로 진행한다
- 선정팀에 최대 3000만원 지원과 실증 기회를 제공해 환자·가족 지원을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 경도인지장애와 초로기 치매 환자·가족을 위한 솔루션을 발굴하는 '한화생명 WE CARE MEMORY+' 공모전을 진행한다고 21일 밝혔다.
한화생명은 전날 서울 여의도 63빌딩에서 서울광역치매센터, 사회연대은행과 업무협약을 체결했다. 행사에는 이경근 한화생명 대표이사와 이동영 서울광역치매센터장, 김용덕 사회연대은행 이사장 등이 참석했다.
이번 사업은 정상 노화와 치매 사이 단계인 경도인지장애와 65세 미만에 발병하는 초로기 치매 환자 및 가족을 지원하기 위해 마련됐다.
국내 경도인지장애 환자는 2025년 298만명에서 2030년 368만명으로 23% 이상 늘어날 것으로 전망된다. 매년 환자의 10~15%가 치매로 악화하는 만큼 초기 개입을 통한 예방과 완화가 중요하다는 설명이다.
초로기 치매 환자는 7만7074명으로 전체 치매 환자의 7.7%를 차지한다. 경제활동 시기에 발병하는 경우가 많아 노년기 치매와는 다른 돌봄과 사회활동 지원이 필요하다.
공모 분야는 디지털·인공지능(AI), 일·사회 경험, 커뮤니티, 프로그램, 기타 등 5개 부문이다. 참가팀의 준비 단계에 따라 '아이디어 트랙'과 '실행 트랙'으로 나눠 운영한다.
아이디어 트랙에서는 10개팀을 선정해 총 1500만원의 시상금을 지급한다. 이 가운데 상위 4개팀에는 총 2000만원의 사업화 지원금을 추가로 제공한다.
실행 트랙에서는 이미 개발된 솔루션을 운영하거나 고도화하려는 5개팀을 선정한다. 선정팀에는 팀당 최대 3000만원, 총 1억5000만원의 지원금과 함께 제품이나 프로그램을 현장에서 실증할 기회를 제공한다.
서울광역치매센터는 심사 단계부터 참여해 솔루션의 현장 적합성을 검토하고 실제 치매 관리 현장에 안착할 수 있도록 지원한다.
지원 대상은 서울시 자치구 치매안심센터와 사회적기업, 협동조합, 소셜벤처 등 사회연대경제조직, 비영리기관·단체, 대학생과 대학원생 창업팀 등이다. 2인 이상 팀이면 지원할 수 있다.
접수는 오는 8월 14일 오후 5시까지 전용 홈페이지에서 진행한다.
이경근 한화생명 대표이사는 "치매 예방과 완화에 기여할 솔루션을 적극 발굴하고 환자와 가족에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com