스타벅스코리아, 커피 프랜차이즈 첫 노조 결성

AI 핵심 요약beta
- 민주노총 산하 스타벅스코리아 노동조합이 16일 설립됐다
- 노조는 공감회 등 회사 소통방식과 인력·임금 문제를 비판했다
- 스타벅스는 직원 2만3000명 대상 노조와 법에 따라 소통하겠다고 했다
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노조 "인력 부족·프로모션 증가로 노동강도 심화"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스코리아에 국내 커피 프랜차이즈 업계 첫 노동조합이 설립됐다.
19일 민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합에 따르면 지난 16일 화섬식품노조 스타벅스지회가 공식 출범했다.
스타벅스지회는 설립 선언문을 통해 회사의 소통 방식과 현장 운영 방침을 비판했다. 지회는 "회사는 '공감회'라는 허울뿐인 방식으로 파트너들과의 소통 창구를 제한했고, 직접적인 해결 방안보다 당장의 이슈를 무마하는 방식으로 대응해왔다"고 밝혔다. 공감회는 스타벅스코리아가 직원 의견 수렴을 위해 운영해온 사내 소통 기구다.
노조는 인력 부족과 프로모션 증가에 따른 노동강도 심화, 낮은 임금, 스케줄 근무로 인한 투잡의 어려움, 근골격계 질환 등 산업재해 신청의 어려움 등을 주요 문제로 꼽았다.
지회는 "현장 파트너, 지원센터 파트너, 팀장급 파트너 등 노동자라면 누구나 함께할 수 있다"며 "당당히 권리를 요구하고 노사관계를 대등하게 바로 세워야 한다"고 강조했다.
스타벅스코리아는 국내 매장 노동자들을 본사가 직접 고용하는 구조다. 직원 수는 약 2만3000명으로 알려졌다.
스타벅스코리아 측은 노조 설립과 관련해 "관련 법령에 따라 노동조합과 소통해 나가겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com